法軍出動！600名憲兵抵新喀里多尼亞　擬控制首都往機場幹道

▲法國安全部隊16日登上飛往新喀里多尼亞的飛機。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者任庭儀／編譯

法屬太平洋群島新喀里多尼亞（New Caledonia）15日爆發30年來最大暴動，造成交通受阻﹑旅客滯留，死亡人數增至6人。法國當局表示，已派遣超過600名憲兵，預計將重新控制連接首都及機場的主要道路。

綜合《衛報》﹑France 24報導，自暴動開始以來，往返新喀里多尼亞的航班都被取消，導致貿易路線受阻，3200名旅客滯留。法國內政部長達馬南（Gerald Darmanin）指出，派遣至當地的600多名憲兵即將展開大規模行動，旨在重新掌控長60公里的主要道路，使機場恢復正常運作。

▲▼ 法屬太平洋群島新喀里多尼亞爆發30多年來最大規模暴動。（圖／路透）



近一周來，車輛﹑商店﹑公共設施遭抗議者放火焚燒，通往機場的幹道也被封鎖。首都諾美亞（Nouméa）市長拉加德（Sonia Lagarde）18日表示，儘管實施宵禁緩解了夜間暴力事件，情況仍然沒有改善，我們「距離恢復正常還很遙遠。」她說，「損失令人難以置信......眼前景象一片荒涼。」

受困的澳洲遊客溫徹斯特（Maxwell Winchester）說，由於高速公路出口和其他道路都被燒毀，他們哪裡都去不了，手邊糧食也即將耗盡，「每到晚上我們一刻都不敢鬆懈，一點噪音都讓人心驚膽跳，害怕他們進來搶劫。」

這場暴動源自於法國國會本周通過的一項投票制度，賦予居住在新喀里多尼亞10年以上的法國居民投票權，但當地領袖擔憂這將稀釋原住民的選票，點燃民眾怒火。