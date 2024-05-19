　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

法軍出動！600名憲兵抵新喀里多尼亞　擬控制首都往機場幹道

▲▼法國安全部隊於5月16日星期四在法國南部的伊斯特爾軍事基地登上飛往新喀裡多尼亞的飛機。（圖／達志影像／美聯社）

▲法國安全部隊16日登上飛往新喀里多尼亞的飛機。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者任庭儀／編譯

法屬太平洋群島新喀里多尼亞（New Caledonia）15日爆發30年來最大暴動，造成交通受阻﹑旅客滯留，死亡人數增至6人。法國當局表示，已派遣超過600名憲兵，預計將重新控制連接首都及機場的主要道路。

綜合《衛報》﹑France 24報導，自暴動開始以來，往返新喀里多尼亞的航班都被取消，導致貿易路線受阻，3200名旅客滯留。法國內政部長達馬南（Gerald Darmanin）指出，派遣至當地的600多名憲兵即將展開大規模行動，旨在重新掌控長60公里的主要道路，使機場恢復正常運作。

▲▼ 法屬太平洋群島新喀里多尼亞爆發30多年來最大規模騷亂。（圖／路透）

▲▼ 法屬太平洋群島新喀里多尼亞爆發30多年來最大規模暴動。（圖／路透）

▲▼ 法屬太平洋群島新喀里多尼亞爆發30多年來最大規模騷亂。（圖／路透）

近一周來，車輛﹑商店﹑公共設施遭抗議者放火焚燒，通往機場的幹道也被封鎖。首都諾美亞（Nouméa）市長拉加德（Sonia Lagarde）18日表示，儘管實施宵禁緩解了夜間暴力事件，情況仍然沒有改善，我們「距離恢復正常還很遙遠。」她說，「損失令人難以置信......眼前景象一片荒涼。」

受困的澳洲遊客溫徹斯特（Maxwell Winchester）說，由於高速公路出口和其他道路都被燒毀，他們哪裡都去不了，手邊糧食也即將耗盡，「每到晚上我們一刻都不敢鬆懈，一點噪音都讓人心驚膽跳，害怕他們進來搶劫。」

這場暴動源自於法國國會本周通過的一項投票制度，賦予居住在新喀里多尼亞10年以上的法國居民投票權，但當地領袖擔憂這將稀釋原住民的選票，點燃民眾怒火。

ET快訊
快訊／壽司有活蛞蝓！北市稽查見「2缺失」
快訊／黃國昌哽咽！難過1／13沒走到最後　曝柯文哲擦白板繼續
快訊／國家警報響了　雷雨轟1縣市2地暴雨告警
台南爸性侵女兒！少女放棄抵抗...原因心疼
快訊／柯文哲來了！　民眾黨估現場破8000人
快訊／5縣市大雨特報！　下到入夜
快訊／雞排妹嗆黃國昌！　大喊：柯文哲是詐騙集團
蔡英文卸任前一天PO毛小孩　蔡想想依然「眼神死」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

19歲櫻花妹遭男友「亂刀砍死」！　他住旅館不付錢抖出殺人惡行

法軍出動！600名憲兵抵新喀里多尼亞　擬控制首都往機場幹道

56歲單親爸悄娶小29歲嫩妻！女兒見後媽比她小傻眼　爸卻喊：是真愛

北韓「身障」新冠染疫者隔離等死　父母目睹焚屍悲嘆：死得真好

歐洲北部暴雨、南部熱浪！單日下完1.5月降雨量　貨運列車被吹翻

女同志情侶懷「同一男」的孩子！　心臟有缺陷也硬要生

美媒：蔡英文領導台灣成「民主陣營可靠盟友」　賴面臨國內外難題

妻出軌同事9年！夫為1條件隱忍　悄訂「復仇計劃」：要她身心折磨

日本外相造勢談「女人不生，當什麼女性」　歧視言論遭炎上

法屬新喀里多尼亞暴動6死　奧運聖火傳遞取消

楊丞琳《歌手》唱2次就遭淘汰　她喊不遺憾：已經很滿足

正妹媽深情唱蔡健雅神曲　網友大讚：歌聲裡有故事

立院朝野纏鬥15hrs到半夜　韓國瑜宣布休息：21號再戰

英男1分鐘絲滑灌香腸　完成83根破世界紀錄

呀咧呀咧！洗腦神曲〈晚安大小姐〉爆紅　Joeman合體阿滴.志祺七七「神還原」

懷疑被綠掐女友！憲兵遭移送　家屬哀慟引魂：妹生活圈單純

綠委對話學生齊唱《島嶼天光》 支持者喊：我們在外守護你們

立院外千人聚集！吳思瑤隔大門「燦笑比讚」　警戒備防太陽花再上演

趙小僑1歲10個月女兒愛「乾杯」　典典寶寶愛跳女團舞..關電視氣pupu！

南韓選秀首位「脫北練習生」！ 親曝「為當偶像」14歲離開北韓

19歲櫻花妹遭男友「亂刀砍死」！　他住旅館不付錢抖出殺人惡行

法軍出動！600名憲兵抵新喀里多尼亞　擬控制首都往機場幹道

56歲單親爸悄娶小29歲嫩妻！女兒見後媽比她小傻眼　爸卻喊：是真愛

北韓「身障」新冠染疫者隔離等死　父母目睹焚屍悲嘆：死得真好

歐洲北部暴雨、南部熱浪！單日下完1.5月降雨量　貨運列車被吹翻

女同志情侶懷「同一男」的孩子！　心臟有缺陷也硬要生

美媒：蔡英文領導台灣成「民主陣營可靠盟友」　賴面臨國內外難題

妻出軌同事9年！夫為1條件隱忍　悄訂「復仇計劃」：要她身心折磨

日本外相造勢談「女人不生，當什麼女性」　歧視言論遭炎上

法屬新喀里多尼亞暴動6死　奧運聖火傳遞取消

「打擊是蠻玄的事情」　張冠廷想複製火燙手感

獨／立院抗議「輪椅女孩激動站起來」遭瘋傳攻擊！　當事人回應了

薔薔取代阿Ken主持棒！趙正平親道歉還原始末　他接電話走心：笑不出來

嘉義市「國際護師節慶祝活動」　表揚優良、資深護理人員

巧遇「一線視后」大賣場排隊結帳！　網驚嘆：戴個口罩也是美女

國中會考5科要拿A++　補教：每科最多錯2至3題

快訊／壽司有活蛞蝓！北市衛生局稽查見「2衛生缺失」　現場無病媒

黃珊珊嘆外媒問立院「在亂啥」　改革是為完成柯文哲跟小草心願

台積電人夫玩手遊愛上女網友！為她租屋同居　還動手打正宮

快訊／黃國昌哽咽！難過1／13沒走到最後　曝柯文哲隔天擦白板繼續上工

「運屍畫面」曝光！壯汪被拖去洗澡 24kg肉體垂死掙扎...網：恐怖片？

國際熱門新聞

女遭哈瑪斯擄走半裸遊街　爸媽認屍：她很美

女屍遭哈瑪斯「扒光遊街」！葬禮辦在母親生日

他遭砍斷手　淡定「撿起手掌」閃人

日本夜空飄「9道光柱」　奇景原因曝光

金屬瓶爆炸　工人噴飛「左臂炸斷」亡

裸體渡假村！勃起還狂炫　秒被轟出去

網紅2歲兒離奇跌入泳池溺水　掙扎1周身亡

台灣被點名！「東亞四大國」將遇經濟危機

超多人搭機愛喝薑汁汽水　原因曝光

校花遭4男擄走撕票　主謀逃死改判40年

下機「紅色行李」等最久？航空公司曝解答

77歲嬤葬身火海　竟是媳婦為遺產放火燒床

妻出軌同事9年！夫隱忍悄訂「復仇計劃」

以軍尋獲3人質遺體！遭擄半裸遊街女回家了

更多熱門

相關新聞

法屬新喀里多尼亞暴動6死　奧運聖火傳遞取消

法屬新喀里多尼亞暴動6死　奧運聖火傳遞取消

在法屬太平洋群島新喀里多尼亞（New Caledonia）發生暴動造成6人死亡後，當地奧運聖火傳遞計畫已於今天取消。

葉門反抗軍彈襲！紅海油輪進水、起火

葉門反抗軍彈襲！紅海油輪進水、起火

戰場殺手TB2！波蘭買24架到貨了

戰場殺手TB2！波蘭買24架到貨了

以軍再尋獲人質遺體！男騎車慘遇大屠殺

以軍再尋獲人質遺體！男騎車慘遇大屠殺

史上首位！美駐日大使罕見登上「與那國島」

史上首位！美駐日大使罕見登上「與那國島」

關鍵字：

新喀里多尼亞騷亂法國投票制度緊急狀態國際軍武法屬新喀里多尼亞

讀者迴響

熱門新聞

花壽司內驚見「活生生蛞蝓」在爬！　北市衛生局要查了

45萬網美午睡…2歲兒「自己打開門鎖」跌入泳池溺亡！

98%狐臭人「都有1特徵」！　看耳朵就知道

具惠善離婚4年生活曝光　「睡車上早餐吃泡麵」親口認：沒地方住⋯

雲林婦騎單車穿越台1線遭撞飛！全身骨折慘死

韓國瑜22字回應立法院衝突　上萬網友按讚力挺：院長加油

快訊／新北憲兵先殺女友再自戕　憲指部回應了

變天倒數！明天雨區擴大　下周雷雨掃全台「最猛時間曝」

《康熙》重出江湖天王劉德華成來賓首選

老高突宣布「3重大公告」：已達到負荷極限

抗議綠8年芭樂票　白：近4000人

北市查獲情色酒吧！24泰女陪酒性交易

女遭哈瑪斯擄走半裸遊街　爸媽認屍：她很美

快訊／國中會考5科解答出爐　各科考題可上網下載

新店男高中生「父逝母拋棄」　課後捷運站賣菜

更多

最夯影音

更多

楊丞琳《歌手》唱2次就遭淘汰　她喊不遺憾：已經很滿足

正妹媽深情唱蔡健雅神曲　網友大讚：歌聲裡有故事

立院朝野纏鬥15hrs到半夜　韓國瑜宣布休息：21號再戰

英男1分鐘絲滑灌香腸　完成83根破世界紀錄

呀咧呀咧！洗腦神曲〈晚安大小姐〉爆紅　Joeman合體阿滴.志祺七七「神還原」

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【寶可夢旋風】送你去對戰

【寶可夢旋風】送你去對戰

Pokémon Ga-Olé捷拉奧拉杯挑戰賽將在東森廣場台北車站開打，APP搶先抽快速入場資格!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面