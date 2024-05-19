519館長酸民進黨「三大問題」進步了！　自爆「自己是台獨份子」

▲ 民眾黨519草根決心行動。（圖／記者湯興漢攝）

記者郭運興／台北報導

民眾黨今（19日）發起「519草根決心遊行」，黨主席柯文哲號召民眾，前往民進黨中央黨部向政府「算總帳」，下午2時登場，網紅「館長」陳之漢也受邀出席。陳之漢登台開講，點出三大問題，第一「媒體改革」、第二「司法改革」、第三「居住正義」，他怒批，政府確實進步了，卻是將問題進一步惡化。他更酸，他就是一個堅定的「台獨份子」，跟今天在釣蝦的那位「台獨金孫」只說不做不一樣。

陳之漢表示，519草根決心行動就是來檢討民進黨，他點出三大問題，第一，談到「媒體改革」，大家要黨政軍退出媒體，結果民進黨卻「更進步了」，讓政黨軍全都進入媒體。

第二，號稱「司法改革」，結果開槍的、詐騙的越來越多，追根究柢就是因為民進黨是一個詐騙黨。第三，「居住正義」，蔡英文曾說年輕人20年不吃不喝買不起房，執政後確實也進步了，但是進步的卻是買房的時間，青安貸款要繳30、40年，還到下一代都還不完。

陳之漢批評，每次民進黨的承諾卻都無法完成，去年民眾黨站在凱道流汗抗議，民進黨卻在圓山大飯店吹著冷氣，他以為民進黨會因此檢討改進，最後卻反過頭檢討參加抗議的人有多少男女、有沒有職業學生。

針對17日立院衝突，陳之漢指出，黃國昌當天遭到一群女綠委辱罵，只為了製造上次范雲與黃國昌的衝突，而民進黨立委鍾佳濱抱摔國民黨立委陳菁徽，提倡女權的民進黨立委范雲，有對此出來講過一句話？整天在立院外面喊黃國昌，是覺得現在黃國昌是民進黨的爸爸嗎？

最後，陳之漢強調，他就是一個堅定的「台獨份子」，跟今天在釣蝦的那位「台獨金孫」只說不做不一樣。民進黨總是支持的就是台灣人，不支持就是「中共代理人」，陳之漢希望民眾能站出來，改變台灣，更要相信民眾黨可以幫助大家。

▲館長參加民眾黨519草根決心行動。（圖／記者湯興漢攝）