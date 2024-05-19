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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／黃國昌哽咽！難過1／13沒走到最後　曝柯文哲隔天擦白板繼續上工

記者袁茵／台北報導

準總統賴清德將於520上任，民眾黨19日於民進黨中央黨部前發起「草根決心行動」，抗議蔡政府跳票8年開「芭樂票」，民眾黨主席柯文哲約於下午3時30分抵達舞台後方，民眾黨估達8000人。民眾黨團總召黃國昌上台致詞時一度哽咽，談及1月13日沒有走到最後一哩路，自己真的很難過，隔天看到柯文哲擦著白板準備晨會，繼續為台灣人工作，「因為這是我們深愛的土地。」

519草根決心行動於今日下午2時在北平東路展開，以「憲政改革、司法改革、國會改革、媒體改革」作為主訴求，民眾黨市議員、立委都與會，並邀請公民團體到場助講；倒數2位立委助講由黨團副總召黃珊珊、黨團總召黃國昌2人依序進行，最後壓軸則留給黨主席柯文哲上台。

黃國昌約於下午3時50分致詞時表示，自己5月17日在立法院時，沒辦法相信，當時在立院是要幫民進黨兌現跳票8年的「芭樂票」，結果民進黨卻用暴力來阻礙議事進行，但民進黨阻礙的就是過去8年曾承諾台灣人民，希望國會可以站在人民立場的政見。

▲▼ 民眾黨519草根決心行動。（圖／記者湯興漢攝）

▲民眾黨519草根決心行動。（圖／記者湯興漢攝）

黃國昌提及，無法相信今天民進黨墮落成什麼樣子？竟然用這樣的手段，阻礙他們幫民進黨實現跳票政見，「那天民進黨立委動手打我，沒有關係，但我沒辦法忍受、我相信全台人民也無法忍受，民進黨立委用暴力對待一個70多歲的立法院秘書長周萬來，暴力恐嚇對待這些議事人員，請賴清德在5月20日回覆全台社會，這就是你所謂的民進黨團結台灣方式嗎？」

隨後輪到黃珊珊致詞，致詞結束後，再度輪到黃國昌在台上喊話。黃國昌指出，今年1月13日晚上，自己人在新莊，「面對著滿滿的支持者，我很難過，因為我們沒有走到最後一哩路，那天晚上我真的很難過。」但是民眾黨的性格就是今天晚上擦乾眼淚、明天早上7時30分準時開工。

此時，黃國昌有些哽咽地說，1月14日走到辦公室，自己看到了一個阿伯正在擦白板，準備早上7時30分的晨會，「1月13日我們難過一個晚上，1月14日我們早上7點30分繼續為台灣人民工作，因為這是我們深愛的土地，我們要讓全台人民知道，台灣是屬於台灣人的！」

黃國昌強調，民眾黨始終相信台灣是屬於台灣人的，而不是像是民進黨說的一樣，支持民進黨就是台灣人、不支持民進黨就是中共同路人。

▲▼ 民眾黨519草根決心行動。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼ 民眾黨519草根決心行動。（圖／記者湯興漢攝）

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