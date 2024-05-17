地產地消優質農特產品　台東池上推動農村社區銷售據點

▲豆之間豆皮製作。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東池上鄉農會配合農業部農糧署結合農村社區加強農特產品銷售推動，於109年設置池上直銷驛站1處，輔導在地農友將生產的蔬果及加工品上架，利用農會舊倉庫成立「豆之間」及「米之間」等2間推廣「米」、「糧」賣所，藉由研發產製多樣化創新國產雜糧及米糧產品，提高農特產品經濟價值。17日農糧署東區分署於池上直銷驛站、豆之間及米之間舉行「地產地消優質農特產品 驛起推動農村社區銷售據點」行銷活動，向消費者展示該農會藉由直銷驛站型式，及透過豆之間及米之間行銷國產稻米和雜糧之成果，強化地產地消理念；另豆之間及米之間提供開放式環境，讓民眾能近距離觀察國產雜糧及稻米從加工到餐桌的過程。

東區分署表示，近年輔導農民團體結合農村社區，透過規劃設置場域或利用舊有建築物、農會超市、展售中心等，成為行銷或推廣與銷售該社區農特產品之據點，以增加農特產品行銷管道，宣導地產地消理念。池上鄉農會為推展多元化之農特產品，109年將該會生鮮超市轉型為池上直銷驛站，目前直銷驛站內部包括在地青農專區、溯源農糧產品及產銷履歷農產品專區、農村婦女手作米食、農民直銷站及惜食區等櫃位，藉以行銷及推廣該社區農特產品及相關加工產品，讓消費者能食當季，吃在地，享受在地食材特色及滋味。

▲米之間烘焙產品。（圖／記者楊漢聲翻攝）

東區分署進一步說明，池上鄉農會為推廣在地農特產品並照顧在地農友，透過農會舊倉庫活化設計，於110年成立「豆之間」，以「大豆相關產品專賣」之經營模式，販售豆漿、鹽滷豆腐、豆花、豆干、豆皮等各類黃豆加工產品，並提供開放式空間，讓民眾可以近距離觀察豆漿與豆皮製作過程。

後續為強化轄內國產米食及雜糧產業，將「豆之間」主體建物進行延伸活化利用，於112年成立「米之間」，主要是以國產米食為推廣主軸，結合國產在地雜糧產業為輔，以米食與雜糧發展烘焙產品，包括紅豆月光餅、豆渣布郎尼、豆漿米吐司、豆漿奶烙、豆漿米生乳捲、豆漿牛角麵包等，讓國產米及雜糧發揮在地特色成為烘焙食品，增加經濟產值。池上直銷站、豆之間及米之間均位於池上火車站附近，出站後走路約3~5分鐘即可抵達，歡迎大家前來造訪，品嚐池上優質農特產品及加工產品，讓您看見不一樣的池上。