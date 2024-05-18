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惡男3度性侵失明女！她死前悲憤喊「不甘心」　妹提告代討公道

▲▼示意圖,性侵,焦慮,女,情感,生活,寂寞,獨,鬱悶,亞洲,黑色,濫用,犯罪,恐懼,侵略（圖／123RF）

▲男子3度性侵失明女子遭判刑（示意圖，非本案當事人／123RF）

記者黃資真／台東報導

台東一名男子阿偉（化名）因居無定所被親戚收留，卻3度性侵同住的失明女子，女子在死前悲憤向妹妹坦言「不給他教訓不甘心」，因此由妹妹代為提告，台東地院依3個強制性交罪，合併處7年7月有期徒刑。

判決指出，2021年間，阿偉住在女子小雨（化名）與妹妹之友人的住所時，趁小雨在睡覺期間偷偷進入房間，強行性侵得逞；又在小雨與其妹妹的住處，再度性侵，被小雨妹妹跟她的男友發現。

之後小雨罹患白內障失明，僅能感受到光源，某日小雨和妹妹在外縣市工作附近的租屋處，小雨正在浴室洗澡時，阿偉3度闖入性侵得逞；阿偉辯稱，他是輕度身心障礙，因為喝醉才會一再做出這些事。

小雨妹妹警詢控訴，第一次發現姊姊被硬上時，她當場怒罵阿偉「你怎麼可以跑進我姐姐的房間？」、「怎麼可以把門鎖起來」、「你怎麼可以對我姐姐做那件事情，還脫她褲子」；目擊第二次性侵的小雨妹妹之男友表示，聽聞求救聲到房間查看，發現阿偉只穿著四角褲就逃跑了，後來找到阿偉時，他坦承酒醉「受不了很癢、想玩」。

法官認為，根據上開歷次案發情形可知，犯案被發現時除知悉迅速逃離避免究責，面對質問也坦承自身有生理需求，於法院準備程序及審理時，過程中均能正常應答，可見其行為當下仍具備充分之辨識能力與控制能力。

雖阿偉辯護律師求情稱，阿偉平時非常疼愛、照顧小雨，供其生活費及租金，對她極為愛護，小雨失明之後更照顧有加，今後會痛改前非，決不再犯，但小雨妹妹證稱，「姊姊在生前有跟她說，如果不給阿偉一個教訓，她不甘心」，足見他並未獲得諒解，依2個強制性交處3年3月、身體障礙之人犯強制性交罪處7年3月，合併處7年7月。可上訴。

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