台61線首座口湖休息站聯合淨灘　上百人齊聚守護環境永續

▲「聯合淨灘守護地球海洋生態」活動，召集百人齊心協力於三條崙海水浴場親水公園淨灘，以鼓勵民眾從生活中實踐環境永續 。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

「全家」口湖休息站商場與公路局雲嘉區養護工程分局、口湖下崙國小今（19）日共同舉辦「聯合淨灘守護地球海洋生態」活動，召集百人齊心協力於三條崙海水浴場親水公園淨灘，以鼓勵民眾從生活中實踐環境永續，全家便利商店以「便利永續 你也+1」的ESG理念，持續以通路力量發揮社會價值。

交通部公路局雲嘉區養護工程分局長郭清水表示，台61線西濱公路傍海而走，雲嘉南分局範圍幅員廣闊，包含山岳、海域，維護海岸線的環境更是每個人的責任，為響應政府2050淨零轉型目標，分局秉持永續理念，與學校單位及民間企業共同舉辦淨灘活動，期許喚起民眾垃圾減量從日常生活做起的環保意識，更讓同仁也能為雲嘉南的海岸線及環境生態共盡心力。

▲鼓勵民眾從生活中實踐環境永續，全家便利商店以「便利永續 你也+1」的ESG理念，持續以通路力量發揮社會價值。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



聯合淨攤活動透過海洋環境講座、國際淨灘行動ICC表格解說及實際淨灘行動，向參與大小朋友推廣減少一次性廢棄物的重要性，呼籲民眾從源頭落實垃圾減量，藉由身體力行的淨灘行動，讓參與的大小朋友感受台灣環境永續的重要性。

交通部公路局雲嘉區養護工程分局政風室亦於活動現場提倡企業誠信、廉能永續、公私協力、金質好行的幸福公路意象，透過反貪、反詐騙及消費者保護宣導互動小遊戲，以輕鬆愉快方式宣導幸福公路共潔倫理，誠信透明廉手同行，邀請公私部門攜手合作，共同守護環境的永續發展。

▲聯合淨攤活動透過海洋環境講座、國際淨灘行動ICC表格解說及實際淨灘行動，向參與大小朋友推廣減少一次性廢棄物的重要性。（圖／記者蔡佩旻翻攝）