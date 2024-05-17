機車考照「筆試納危險感知影片」6／5上路　公路局曝過關秘訣

▲機車考照筆試將納入危險感知影片題。（資料圖／新北市金山區公所提供）

記者李姿慧／台北報導

機車筆試重大變革，6月5日起筆試納危險感知影片計分，5月23日起監理服務網線上模擬考新增危險感知影片試題，筆試50題題目有5題危險感知影片，每年約32萬人受影響。公路局表示，日前曾找81人試考，有17%不及格，及格率約83%，考生不用恐慌，先用心看完題目後，再點影片，之後有三選項選取正確答案即可。

6月5日起機車筆試將新增危險感知影片考題，為了讓即將報考機車駕照的考生即早熟悉危險感知影片題型，公路局4月17日將危險感知影片試題公布在該局網站上，方便考生瀏覽下載，5月23日起監理服務網線上模擬考新增危險感知試題，提供民眾熟悉試題態樣。

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公路局副局長張舜清表示，機車考照筆試有重大變革，為培養用路人查知道路和交通環境潛在風險，培養即時反應和應變安全、防衛能力，6月5日開始筆試將參考英國、澳洲方式納入危險感知影片，50題筆試題目中，除原有的情境題和是非選擇題外，增加5題危險感知影片題，情境題減為5題，每題佔2分，筆試85分及格。

▲危險感知納筆試模擬考5/23線上開放。（圖／公路局提供）

公路局監理組長魏武盛表示，危險感知平台108年4月上線30部，截至今年6月5日將有117影片，屆時納入筆試後，5題危險感知影片將有4大主題，包括機車最常犯交通違規和事故主因、交通部政策包括停讓行人等、防禦駕駛、機車特性，大部分影片每個約10到15秒，最長僅21秒。

魏武盛指出，筆試一開始就會先進行危險感知題測驗，過關秘訣只要用心讀就可以，今年4月10日找老中青共81人試考危險感知影片題，不及格率約17%，機車筆試過往每年有32萬人次報考，有24萬人通過，及格率為75%。

▲公路局監理組長魏武盛。（圖／記者李姿慧攝）

張舜清表示，6月5日後筆試納入危險感知題，考生不用恐慌，只要掌握三步驟，包括先用心看完題目後，再點影片，之後有三選項選取正確答案即可。

公路局表示，5月23日起筆試線上模擬考系統將配合改版，提供機車危險感知影片試題，該模擬考系統提供有8國語言筆試及10種語音口試(外加台語、客語)，屆時考生可於應考前多加利用該系統，熟悉筆試作答操作，提醒6月5日後預約筆試考驗，仍須至「危險感知教育平台」體驗，儘早建立危險感知應變能力。