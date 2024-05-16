超商「永續商品」再+1！竟把地瓜變蠟筆　免費送方式曝光

▲7-11自2022年即領先零售業承諾「生物多樣性保護」與「零毀林」兩大環境政策，今（16）日再宣布，2050年7-11全營運據點完成生物多樣性淨值正面效益。（圖／7-11提供，以下皆同）



記者周姈姈／綜合報導

響應5月22日國際生物多樣性日，超商今（16）日宣布，2050年全營運據點將完成「生物多樣性淨值正面效益」；為了積極落實承諾，超商在「門市檢核」、「循環經濟」與「自然教育」著手，其中，循環經濟今年再創新，竟把地瓜轉化製作成蠟筆，並將以贈送方式提供，邀請民眾一起響應永續。

統一超商連續五年入選道瓊永續指數(DJSI)，藉由參與世界級永續指標評選，接軌國際永續趨勢，並融入營運做法中。7-11觀察到DJSI對企業於營運中兼顧生物多樣性議題重視度日升，因此7-11營運據點及攜手供應商，皆遵循「生物多樣性保護」與「零毀林」政策，更於新設店流程中加入「生態敏感度自評」，針對既有店面提出改善策略，主動評估生態風險，期待降低環境衝擊與影響，目前已有逾30家門市響應生物多樣性作為。

7-11亦持續探索永續循環經濟可能性，自2023年起即與專業農業生技團隊合作「永續農場」計畫，將門市咖啡渣、回收即期、已開封或不良報廢品回收，利用農業生技轉化為有機質肥料栽種蔬果，已成功種植高麗菜、黃金玉米棒等友善土地農產品，製作成鮮食配菜或開袋可即食商品；同時也採購永續原物料，如FSC認證紙包材、具有雨林認證的咖啡豆原料等，讓消費者購買相關商品時亦可支持恢復該原物料的生態系統。

▲「黃金玉米棒」也是永續農場成功的商品之一，製作成鮮食配菜或開袋可即食商品。



為開拓更多永續循環經濟社會影響力，7-11自2021年起創新展開「公益永續循環經濟」社會服務計畫，將社福團體、社會企業、企業公益平台三方結合，由社福團體與社會企業使用7-11回收寶特瓶製作成時尚商品，最後再回到7-11販售，銷售所得再回到社福團體，完成公益循環三方共好善意循環，自2021年起陸續與中華民國腦性麻痺協會、天主教中華聖母基金會與唐氏症基金會等社福團體合作開發6款「永續商品」，更帶動超過2萬名民眾響應購買。

7-11公益永續循環經濟今年再創新！由金山在地的社會企業「汪汪地瓜園」及「朱銘美術館」與「唐氏症基金會」合作，將7-11嚴選後仍具價值的地瓜轉化製作成「北海薯蠟筆」，後續應用於「唐氏症基金會」於7-11中秋節愛心預購推出的「愛不囉嗦金鑽鳳梨酥禮盒」附贈，愛心價399元，邀請民眾共同響應惜食永續、支持公益。

▲7-11將仍具價值的地瓜變成「北海薯蠟筆」，並在7-11中秋節愛心預購推出的「愛不囉嗦金鑽鳳梨酥禮盒」附贈，讓民眾能一邊享用美味的鳳梨酥一邊響應公益。



▲7-11與統一超商好鄰居文教基金會、荒野保護協會合作，設計出獨特的《地球生態愛珍惜》手掌繪本。



不僅如此，7-11更與統一超商好鄰居文教基金會、荒野保護協會合作，挑選4座棲地型態差異較大的國家公園，於門市辦理好鄰居同樂會中，設計出獨特的《地球生態愛珍惜》手掌繪本，搭配生物圖卡、DIY棲地任務遊戲，讓民眾認識陽明山、玉山、墾丁、南方四島等四座國家公園的棲地型態與保育物種，同時讓民眾清楚國家公園面臨著人為干擾、棲地破壞等危機，而今年好鄰居同樂會預計可達1500場、超過3萬人次共同響應守護環境行列。

全聯與大潤發則首度推出「零碳」點換購，即日起至7月11日與全球第一個零碳美妝保養品牌「歐萊德O’right」合作，祭出9款百分百零碳清潔用品，最低36折就能入手！其中包括全球最綠洗髮精、世界冠軍綠牙膏，不但是全聯首度引進沙龍級品牌合作，價格也比專櫃更便宜，據悉連內部員工都打算搶貨，更多詳細資訊可看《全聯首度推「冠軍專櫃級美妝」換購！歐萊德零碳洗沐品36折入手》。

▲全聯與全球第一個零碳美妝保養品牌「歐萊德O’right」合作，推出9款零碳清潔用品換購。（圖／記者林育綾攝）