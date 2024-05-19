怕長霉！牙刷、浴巾「應該放浴室外？」全場吵翻　醫師答案曝

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

很多人習慣把盥洗用品放浴室裡，就有網友認為，就算有開窗或開抽風機，浴室還是很潮濕的環境，因此牙刷、漱口杯甚至毛巾，都不該放浴室裡才對，他自己都拿到外面放，「想問一下，會把牙刷漱口杯放在浴室裡的，都是哪些人？」

原PO在PTT的Gossiping板問卦「會把 牙刷漱口杯 放浴室裡的都是哪些人？」文中指出，浴室就是個潮濕的地方，「就算是有開窗或是抽風機24h一直開著，基本上還是潮濕的」，而這樣的環境很容易產生霉菌，所以他自己都拿出來外面放，「但是一般好像有不少人牙刷漱口杯都放在浴室裡」，納悶為何這些人不把盥洗用具拿到外面放？

[廣告]請繼續往下閱讀...

看到貼文後，多數人不以為意，「我家開窗會乾，洗完刮刀全刮一次，風乾，而且是全乾，一滴水都沒有」、「你浴室是潮濕的話，那你全家也是潮濕的，因為你的理論是浴室的濕氣不會離開浴室」、「怕細菌，把牙刷杯子都洗一洗不就好了」、「我浴室乾濕分離，還有開窗跟三合一乾燥，為啥要放外面？外面濕度沒比較低。」

不過，德州奧斯汀（Austin）女醫師菲利浦斯（Ellie Phillips）曾在TikTok分享影片，提到很多人忙著努力清理家裡和某些地方的霉菌，「牙刷卻常常被人們遺忘」，但浴室等潮濕環境對刷毛上的霉菌來說有如天堂。

菲利浦斯提醒，雖然在洗澡時刷牙很方便，但不建議這麼做，因為水氣有助細菌生長。另外，牙刷也不應放在馬桶附近，因為此前就有專家警告，牙刷可能因沖水時噴出的馬桶煙羽（toilet plume）沾上細菌。為保持清潔，建議在沖水時蓋上馬桶蓋，或是讓牙刷遠離馬桶。