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無人巴士5年來沒上路！交通部揭測試進度　擬訂運行安全指引

北市無人巴士強化偵測雷達訊號　就怕重演Uber自駕車撞死人意外（圖／記者李毓康攝）

▲經濟部2019年推動沙盒實驗計畫，迄今核准16案，仍有3案持續實驗中。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡亞樺／台北報導

經濟部在「無人載具科技創新實驗條例」通過後，2019年推動沙盒實驗計畫，在各地展開無人自駕巴士測試，交通部最新報告指出，迄今已核准16案自駕車申請沙盒實驗，目前仍有3案持續實驗中，去年啟動自駕車法規研究計畫，正研訂實驗運行安全指引，未來引導自駕公車在道路測試技術的發展。

無人自駕巴士陸續在世界各國上路行駛，甚至載客，國內進度也備受關注，雙北、台南等多個縣市都有測試，中央至今未同意上路。立法院交通委員會明（20日）安排交通部與經濟部進行「我國汽車自動駕駛系統與電動大客車之產業前景、法規建置、安全風險及發展現況」專題報告。

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法國在巴黎啟動無人巴士(取自路透社)

▲法國在巴黎啟動無人巴士。（圖／路透社）

該報告指出，我國車輛安全法規接軌國際，與歐盟、日本及澳洲等地區或國家相同，皆是調和聯合國歐洲經濟委員會的UN/ECE車輛安全法規導入國內實施。車輛駕駛輔助駕駛系統，或是最終發展的自動駕駛系統，現階段無論國內外，都尚屬於在技術及系統等級持續發展的時期。

交通部表示，2018年底已制定「無人載具科技創新實驗條例」，經濟部會同交通部相關部會，在安全為前提下，迄今核准16案自駕車計畫申請沙盒實驗，在核准的路段、時段及特定條件下於實際道路進行測試，目前仍有3案持續實驗中。

▲無人巴士在青埔「人車混流」上路。（圖／台灣智駕提供）

▲無人巴士在青埔「人車混流」上路。（圖／台灣智駕提供）

交通部指出，交通部智慧運輸系統發展建設計畫（ITS）亦支援沙盒實驗計畫，補助包括新北市、桃園市、新竹縣、台中市、彰化縣、台南市等地方政府，建置自駕車輛試驗所需相關之智慧路側設備與測試，如CCTV閉路監視器、雷達感測、號誌控制、車聯網資通訊等設備。

為讓無人自駕巴士未來能落地上路，交通部表示，2021年9月邀集自駕車領域學者專家籌組設置「自動駕駛車輛發展策略委員會」，以公共運輸為優先推動的政策方向，去年啟動自駕車法規調適委託研究計畫，正研訂「自駕公車實驗運行安全指引」接軌國際，未來可引導國內自駕公車沙盒實驗道路測試技術的發展。

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