嘉義市六月阿勃勒盛開　黃金花海親子出遊好時機

▲嘉義市市區六月黃金雨阿勃勒盛開。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

每年五六月為阿勃勒盛開花期，嘉義市自由、博愛路沿途為知名的「金黃大道」，滿開的串串金色花朵如風鈴般搖曳，隨風飄落的片片花瓣猶如金色細雨，在陽光的照耀下黃花更顯耀眼奪目，吸引全台民眾來嘉感受黃金雨浪漫。

嘉義市政府邀請民眾把握花季來嘉，騎乘便利好行的Youbike2.0享受金黃花雨洗禮、走訪好逛好買的「嘉市潮選店」，更適合規畫親子遊程，感受大大小小攏佮意的獨嘉幸福。

市府觀光新聞處張婉芬處長表示，初夏的阿勃勒是點綴市區的季節限定美景，嘉義市如文化公園、嘉義公園、中央廣場不僅是方便民眾散步休憩、美拍打卡的景點，也是適合讓小孩Fun電、大人放鬆，在初夏的綠意中感受親子遊樂趣的好去處。位於嘉義公園旁的Kano園區中，以人工草皮滑草場與磨石子星光溜滑梯，讓大人小孩可以一起享受滑草、溜滑梯的樂趣，中央廣場則打造森林冒險全齡遊戲場，新設樹屋溜滑梯及攀岩牆為共構設施，可以讓孩子們想像自己正在體驗一場全新的森林冒險，每一座公園都有不同的樂趣。

▲嘉義市親子公園旁阿勃勒盛開，賞花還能親子同樂。（圖／嘉義市政府提供）

張婉芬處長也推薦大小朋友共同騎著腳踏車徜徉金黃花雨林蔭之間，世賢路一段及自由路一帶不僅是嘉義市著名的黃金大道，沿途設有平坦好行的自行車道，正適合親子一同騎著腳踏車，以最悠閒的速度欣賞市區風景。歡迎遊客帶著「嘉市潮選店 100+Select」旅遊寶典，或至嘉義市觀光旅遊網（https://travel.chiayi.gov.tw）查詢相關訊息，在賞花之餘，走訪好吃、好買又好逛的潮店，來一場「花」現嘉義之美的小旅行。

嘉義市政府觀光新聞處表示，現自由路及博愛路沿線阿勃勒正盛開，世賢路兩旁的阿勃勒也將在本週迎來盛開期，歡迎遊客可下載「愛嘉義APP」，市區公車路線與即時動態、YouBike點位地圖、旅遊攻略、停車場車位等旅遊資訊就能一手掌握。再搭配悠遊卡、一卡通等電子票證，就可免費搭乘全台唯一的四色英倫風電動公車，暢遊嘉義市各大景點。市府也呼籲民眾在欣賞美景時留意人車安全，勿攀折樹枝花朵，讓更多人能一同沐浴在花海與春風之中，感受金黃色浪漫與璀璨。