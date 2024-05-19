打造節能減碳城市　嘉義市YouBike將突破5百萬人次

▲嘉義市YouBike將突破500萬騎乘人次系列活動 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導



嘉義市YouBike 2.0公共自行車自109年12月15日啟用以來，使用人次穩定提升，近日更即將突破五百萬人次累計騎乘使用！

為歡慶這個重大里程碑，嘉義市政府與微笑單車公司將贈與第五百萬人次幸運兒及前、後各兩名幸運兒(共四名)好禮，獎勵民眾騎乘租用YouBike。第五百萬幸運兒將獲得｢全聯禮券 $3,000元+一卡通YouBike 2.0通用紀念卡+嘉義市限定乖乖1箱(口味隨機)｣，前、後各兩名幸運兒(共四名) 將獲得｢晴雨兩用收納帽+ YouBike 運動提袋+嘉義市限定乖乖1箱(口味隨機)｣，歡迎一騎揪親朋好友來嘉遊玩，第五百萬幸運兒可能就是你！





另外，嘉義市政府與微笑單車公司為感謝市民朋友對於公共自行車的喜愛與支持，同時推出「500萬預言嘉」活動，113年5月20日起至113年5月26日，邀請民眾一同共襄盛舉來預測第五百萬幸運兒的誕生日，將於猜對日期者中抽出20名，贈送｢好日子環保杯套+嘉義市限定乖乖1箱(口味隨機)｣精美好禮，如第500萬騎乘人次提早產生，活動截止日將有所異動，歡迎大家踴躍參與。

目前嘉義市已啟用146站，投入1,101輛自行車營運，為滿足民眾騎乘需求，今年將再擴充建置50站點、375輛車，預估迄今年底可達196站及可提供1476輛自行車，擴大服務路網，以持續鼓勵大眾騎乘公共自行車系統。