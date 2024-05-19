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嘉義市監視系統再升級　113年完成全面數位化

▲▼嘉市警局治安要點錄監系統全面數位化，建構數位治安包圍圈。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲嘉市警局治安要點錄監系統全面數位化，建構數位治安包圍圈。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

因應數位科技時代，嘉義市警局規劃113年提早完成市區治安要點錄監系統全面數位化，提升預防及打擊犯罪能量，打造嘉義市成為數位科技城市。

嘉義市警局表示，本市治安要點錄監系統自91年起建置計686處、2,681具鏡頭，早期以類比架構為主，因應數位科技時代來臨，規劃逐年辦理數位更新汰換，市長黃敏惠非常重視數位科技治理，自108年起每年編列2,800萬元經費辦理數位升級， 112年數位化比率已達75%，113年特增加編列5,000萬元經費，以提早完成全面數位化。機組如發生故障，作業平臺即透過自動檢核系統通報，市警局依故障項目及損害情形要求廠商即時維修，目前妥善率維持98%以上，以確保市民生命財產安全。

▲▼嘉市警局治安要點錄監系統全面數位化，建構數位治安包圍圈。（圖／記者翁伊森翻攝）

為彌補治安要點錄監系統建置密度，及無法深入社區巷弄等治安死角，市警局於98年初推行全國首創政策「嘉聯專案監視器」，申裝民眾應切結自行負擔電費及維修費用，並使機組正常運作4年，目前列冊運作為676組。統計每組監視器約使用7年多，為顧及治安需求，市警局已於111年增訂裝設滿8年而故障除管機組，經評估得再次申請之規定。

為鼓勵民眾共同參與防禦作為，延伸偵防犯罪觸角，市警局亦輔導商家及一般民眾將自建監視器調整拍攝角度涵蓋公共區域，目前列冊9,000餘具鏡頭，俾便員警調閱運用。

市警局長沈炳信表示，基於點、線、面的規劃理念，已大力擘劃整合治安要點錄監系統、嘉聯專案及民眾自建監視器，建構本市數位治安包圍圈，自108年辦理數位化以來，治安數據呈現全般刑案發生數降低、破獲率上升之趨勢，顯見在犯罪預防及輔助偵查等面向均已獲顯著成效，共同打造嘉義市成為「全齡共享、世代宜居」的臺灣新都心。

 
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