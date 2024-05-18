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社會 社會焦點 保障人權

快訊／19歲憲兵掐死女友移送新北檢　被押出警局50秒全程低頭沉默

記者陸運陞、趙蔡州／新北報導

新北市泰山區18日發生一起殺人案，一名19歲許姓憲兵因為懷疑同為憲兵隊的劉姓女友劈腿，18日凌晨1點多特別到劉女住家談判，不料雙方發生激烈爭吵，他盛怒之下徒手將女友掐死。警方18日晚間偵訊許男後，以殺人罪將許男移送新北地檢署。

許男18日晚間8時許在員警的押送下走出警局，面對媒體詢問「為什麼要殺女友」、「懷疑女友劈腿就殺害對方嗎」、「要跟女友的家人道歉嗎」等問題，他全程低頭不發一語，一路沉默直到坐上車子離開，整個過程不到50秒。

▲▼19歲憲兵房間掐死女友！還假傳簡訊「再等等」　騙她家人。（圖／記者陸運陞攝）

▲19歲憲兵房間掐死女友，警方將他移送新北地檢署。（圖／記者陸運陞攝）

現年19歲的許男在憲兵服役時結識了同樣19歲劉姓女憲兵，2人進一步發展出戀愛關係，2人均簽4年志願役，目前已服役2年多。案發時許男因為懷疑女友劈腿，雙方在女方位在新北泰山區的住家談判並發生爭吵，他盛怒之下先拿枕頭試圖悶殺女友，但因女友掙扎，最後徒手掐死女友。

劉女和母親、姊姊、弟弟同住，原本和家人相約要出門，但直到18日上午10點多，許、劉2人仍待在房間沒有聲音，劉女姊姊還收到妹妹的訊息「再等等」，卻又一直不離開房間。劉女姊姊發現情況不對，衝進房門才發現妹妹死在床上。

許男眼見事件曝光，衝出房門到廚房拿水果刀自殘，在左手割出7道3公分傷口，最後被劉家弟弟壓制報警送醫，經醫院治療後被警方押送至警局偵訊，訊後被依殺人罪移送新北地檢署，詳細案情待檢調進一步釐清。

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