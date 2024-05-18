　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

立院吵什麼？藍綠白攻防戰　國會改革法案重點一次看

▲▼立法院院會，朝野激烈衝突，立法院長韓國瑜面露無奈。（圖／記者李毓康攝）

▲立法院院會17日審查國會改革法案，引發朝野激烈衝突，下週二還要再戰。（圖／記者李毓康攝）

記者崔至雲／台北報導

立法院國民黨團與民眾黨團共同提出的國會改革法草案，本預計於昨（17日）立法院會闖關三讀，但卻爆發朝野數波肢體衝突、肉搏戰，多名立委也因此掛彩受傷。究竟藍白直到審查前最後一刻才提出的國會改革內容有哪些，竟會讓藍綠立委如此大動干戈？

國會改革法草案主要的焦點還是在於《立法院職權行使法》的修正，內容包含總統國情報告常態化、藐視國會罪、人事同意權、調查權、聽證權等條文。而昨晚立法院已先行表決通過國情報告常態化，總統應於每年二月一日前向立法院送交國情報告書，並於三月一日前赴立院進行國情報告。至於新任總統必須於就職兩周內向立法院送交國情報告書，並於一個月內赴立院進行國情報告。總統報告後，立委得提出口頭或書面問題，針對口頭提問，總統應依序即時回答。

▲▼立法院院會，朝野激烈衝突。（圖／記者李毓康攝）

由於下週二立法院還要再戰國會改革法案，因此《ETtoday新聞雲》也整理了《立法院職權行使法》的重大修正內容，讓讀者可以充分了解法案的眉角。

一、總統國情報告常態化

•  總統於每年2月1日前向立法院送交國情報告書並於3月1日前赴立法院進行國情報告；新任總統於就職兩週內向立法院送交國情報告書，並於一個月內赴立法院進行國情報告。
•  立法委員於總統國情報告完畢後，得就報告不明瞭處，提出口頭或書面問題，總統應依序即時回答；發言時間、人數、順序、政黨比例等事項，由黨團協商決定。

二、藐視國會罪

•質詢之答復，不得超過質詢範圍之外，並不得反質詢。 

•被質詢人不得拒絕答復、拒絕提供資料、隱匿資訊、虛偽答復或有其他藐視國會行為。
•  被質詢人非經立法院院會或各委員會之同意，不得缺席。
•  被質詢人經主席依前項規定制止、命出席或要求答復卻仍違反者，由主席或質詢委員提議，出席委員5人以上連署或附議，經院會決議，處被質詢人2萬元以上20萬元以下罰鍰。
•  若反質詢、拒絕答復、未出席的政府人員，經院會決議，移送彈劾或懲戒；但政府人員於立法院受質詢時，為虛偽陳述者，依刑法第141條之1處罰，處一年以下有期徒刑、拘役或20萬元以下罰金。

▲▼立法院院會，藍綠立委持續發生零星衝突，邱志偉欲跳上主席台。（圖／記者李毓康攝）

三、同意權行使
•  有關監察、司法、考試院長等提名，要經院會記名投票表決。
•  被提名人的學歷、最高學歷學位論文、經歷、財產、稅務、刑案紀錄表及相關資料，應由提名機關於提名後7日內送交立法院參考。
•  立法院各黨團或未參加黨團之委員，得以書面要求被提名人答復與其資格及適任性有關之問題並提出相關之資料。
•  被提名人違反上述幾項規定，處新臺幣2萬元以上20萬元以下之罰鍰。

四、調查權、聽證權
•  設調查委員會，或調查專案小組，對相關議案或與立法委員職權相關之事項行使調查權及調閱權。
•  調查委員會或調查專案小組得要求有關機關就特定議案涉及事項提供參考資料，並得舉行聽證，要求有關人員出席提供證言及資料、物件。
•  調查委員會或調查專案小組為行使調查權，得要求政府機關部隊法人、團體或社會上有關係人員於5日內提供相關文件、資料及檔案。
•  政府機關或公務人員違反該法，於立法院調閱文件、資料及檔案時拒絕、拖延或隱匿不提供者，可送監察院依法提出糾正、糾舉或彈劾；法人、人民團體或社會上有關係人員違反，將處新臺幣1萬元以上10萬元以下之罰鍰，並得按次處罰至改正為止。
•  聽證會得邀請政府人員及社會上有關係人員出席表達意見與證言。應邀出席人員非有正當理由，不得拒絕出席。無正當理由缺席、拒絕表達意見、拒絕證言、拒絕提供資料者得經立法院院會決議，處新臺幣1萬以上10萬元以下之罰鍰，並得按次處罰。
•  出席聽證會之政府人員為證言時，就其所知之重要關係事項為虛偽陳述者，依刑法第141條之1處一年以下有期徒刑、拘役或20萬元以下罰金；社會上有關係人員為證言虛偽陳述者，處新臺幣2萬元以上20萬元以下之罰鍰。

▲▼立法院院會，朝野三黨立委爆發多次推擠衝突。（圖／記者李毓康攝）

ET快訊
《植劇場》女星結婚了！甜嫁初戀　放閃激吻全被拍
杜德偉開唱「2超大咖港星」現身觀眾席　小巨蛋暴動了！
女遭3度性侵　死前悲憤：不給他教訓不甘心
父逝母拋棄　新店高中生捷運站賣菜！學校「師生團購」超有愛
獨／19歲憲兵房間掐死女友！還傳簡訊「再等等」　騙她家人
40歲男食道癌！醫一查胃逆：每天只吃一餐　「檸檬綠茶」當水喝
下周雨灌5天！全台中獎　中南部連2天雨最猛

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

「藍白看到場外群眾就倉皇結束表決」　綠委激動：民主看到希望

台北魚市辦黑鮪魚義賣　推廣三章一Q、義賣所得全數做公益

立院吵什麼？藍綠白攻防戰　國會改革法案重點一次看

快訊／新北憲兵先殺女友再自戕　憲指部：派員協助家屬後續事宜

預言國會521衝突擴大！　媒體人：賴清德就職後立刻上演國際笑話

扯立院駐警小帽連環K　王美惠致歉：造成員警困擾很抱歉

藍白再修正動議成「最高機密」表決才送　綠批黑箱、藍委不知投到哪

網嗆綠「8年國會過半沒做事」　林靜儀打臉：知覺神經遲鈍要注意

「民進黨這2點都贏了」　吳思瑤撂狠話：繼續協商就不會有下次暴力

多數少數輪流轉！　王金平昔告別演說曾盼尊重協商「國會才不亂」　

宜蘭阿伯用保力達蓋莊園　建廁所、2層樓觀景台！

行人地獄！左轉車沒禮讓　夫妻走斑馬線慘遭撞飛

胡瓜合體徐乃麟夢回《百戰百勝》！　曝金鐘「一年不如一年」他狂冒冷汗XD

與羅廷瑋推擠爆口角 王世堅怒飆三字經！

與鍾佳濱爆肢體衝突！　謝龍介鎖喉：這裡我管的

郭國文怒賞黃國昌巴掌　認錯：應該摸頭說好乖

男繳不出貸款愛車被拖走！　捨不得200萬敞篷車怒搶回

男帶羊回家當除草工具！　曝進度嘆：草好像都還在

猜拳輸就上去要合照　師傅們超配合齊比耶

徐巧芯「立院吹笛」　讓現場一片沈默...

「藍白看到場外群眾就倉皇結束表決」　綠委激動：民主看到希望

台北魚市辦黑鮪魚義賣　推廣三章一Q、義賣所得全數做公益

立院吵什麼？藍綠白攻防戰　國會改革法案重點一次看

快訊／新北憲兵先殺女友再自戕　憲指部：派員協助家屬後續事宜

預言國會521衝突擴大！　媒體人：賴清德就職後立刻上演國際笑話

扯立院駐警小帽連環K　王美惠致歉：造成員警困擾很抱歉

藍白再修正動議成「最高機密」表決才送　綠批黑箱、藍委不知投到哪

網嗆綠「8年國會過半沒做事」　林靜儀打臉：知覺神經遲鈍要注意

「民進黨這2點都贏了」　吳思瑤撂狠話：繼續協商就不會有下次暴力

多數少數輪流轉！　王金平昔告別演說曾盼尊重協商「國會才不亂」　

捕獲宋仲基一家三口公園散步！兒子意外曝光⋯他主動為妻兒擋鏡頭

「藍白看到場外群眾就倉皇結束表決」　綠委激動：民主看到希望

胃炎發作8食物少碰！營養師列NG菜單　1原因鳳梨、竹筍先別吃

杜德偉開唱「2超大咖港星」低調現身觀眾席　小巨蛋暴動了！

NewJeans捲HYBE爭鬥「Minji發聲安撫粉絲」！　韓網心疼：很懂事

林子閎《完全省錢戀愛手冊》狂放電　 郭書瑤吃醋怒折手中筆

富邦勇士明年再來！攻城獅主場力克夢想家進軍季後賽

張書偉自爆「犯全天下男人會犯的錯」　預告《婆婆2》：角色變化非常大

父逝母拋棄…新店高中生捷運站賣菜　學校「師生團購」超有愛

獨／19歲憲兵房間掐死女友！還假傳簡訊「再等等」　騙她家人

有夠糗！黑汪追鳥不成摔到後空翻 下秒淡定離場...網笑噴：狂重播

政治熱門新聞

懶人包／立法院在吵啥？改革法案內容、爭議一次看

當年太陽花熱血衝立院「10年後卻坐在家？」

遭鍾佳濱擒抱摔2次！　陳菁徽臀部「超大片瘀青」照曝光

快訊／新北憲兵先殺女友再自戕　憲指部回應了

昨立院外湧2千青年！藍白委「臉色一沉」　傅崐萁急call：調更多警察

立院大亂鬥踩到「紅線」！黃光芹見1幕痛批

立院外400人聲援　綠委感謝、他酸快衝

立院朝野纏鬥15小時下週二再戰！　總統國情報告常態化二讀通過

賴清德：盼國會朝野黨團回歸理性討論

柯建銘轟國會已死！點名韓國瑜等3人：歷史罪人

太陽花重演？學生集結立院外高牌抗議

快訊／綠委搶佔主席台被藍拉下「頭著地」擔架抬走　緊急搭救護車送醫

「民進黨這2點都贏了」　吳思瑤撂狠話：繼續協商就不會有下次暴力

四叉貓「立院外直播」喊：人數破千

更多熱門

相關新聞

預言國會521衝突擴大！　媒體人：賴清德就職後立刻上演國際笑話

預言國會521衝突擴大！　媒體人：賴清德就職後立刻上演國際笑話

立法院藍白黨團昨（17）日力拼三讀國會改革法，遭民進黨杯葛，爆發嚴重衝突，從早打到晚，期間有多位立委掛彩送醫。立法院外晚間更聚集上百位民眾，抗議藍白違反程序正義，應立即停止院會表決。對此，媒體人黃揚明預言，下周二立法院很可能繼續擴大衝突，不僅立法院長韓國瑜難為，準總統賴清德就職後也會立刻上演國際笑話。

藍白再修正動議成「最高機密」表決才送　綠批黑箱、藍委不知投到哪

藍白再修正動議成「最高機密」表決才送　綠批黑箱、藍委不知投到哪

「民進黨這2點都贏了」　吳思瑤撂狠話：繼續協商就不會有下次暴力

「民進黨這2點都贏了」　吳思瑤撂狠話：繼續協商就不會有下次暴力

多數少數輪流轉！　王金平昔告別演說盼尊重協商「國會才不亂」　

多數少數輪流轉！　王金平昔告別演說盼尊重協商「國會才不亂」　

國會改革21日續審　柯建銘「窮盡一切可能挽救」：若藍白硬幹必提釋憲

國會改革21日續審　柯建銘「窮盡一切可能挽救」：若藍白硬幹必提釋憲

關鍵字：

立院藍綠白國會改革

讀者迴響

熱門新聞

新店男高中生「父逝母拋棄」　課後捷運站賣菜

即／花防部美崙營區鷹架倒塌釀6傷！　軍方回應了

院長不倫人妻護理師產1子　綠帽警夫養3年

黃宣登《歌手》「表演太chill」陸網全看傻眼！

性侵少女逼賣淫雙腿刺字成蜂窩「霸道總裁」慘了

女遭哈瑪斯擄走半裸遊街　爸媽認屍：她很美

以軍尋獲3人質遺體！遭擄半裸遊街女回家了

《康熙》重出江湖天王劉德華成來賓首選

快訊／楊丞琳《歌手》慘遭淘汰！

黃子佼爆6藝人涉毒　偵查結果出爐

擁4妻14兒女！「竹北吊車大王真的有錢？」網揭內幕

爆乳CEO網紅「換臉性愛片」瘋傳　曝：威脅騷擾不斷

伊能靜庾澄慶離婚15年首同場！出席兒畢典未同框

懶人包／立法院在吵啥？改革法案內容、爭議一次看

即／疑女友劈腿！新北憲兵殺女友

更多

最夯影音

更多

宜蘭阿伯用保力達蓋莊園　建廁所、2層樓觀景台！

行人地獄！左轉車沒禮讓　夫妻走斑馬線慘遭撞飛

胡瓜合體徐乃麟夢回《百戰百勝》！　曝金鐘「一年不如一年」他狂冒冷汗XD

與羅廷瑋推擠爆口角 王世堅怒飆三字經！

與鍾佳濱爆肢體衝突！　謝龍介鎖喉：這裡我管的

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【寶可夢旋風】送你去對戰

【寶可夢旋風】送你去對戰

Pokémon Ga-Olé捷拉奧拉杯挑戰賽將在東森廣場台北車站開打，APP搶先抽快速入場資格!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面