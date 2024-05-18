只要不醜就能上！大馬海后「誘20男聊色」　綠帽夫不捨得放生崩潰

▲馬來西亞一名海后結了婚還四處調情，讓丈夫痛苦不堪。（示意圖／VCG）

記者葉睿涵／編譯

馬來西亞一名新婚人夫17日透露，他最近在查看妻子手機後，發現她竟與超過20名男性友人調情聊色，就連他為妻子慶生當天，對方居然還答應與其他男性外出喝酒並開房，讓他深感痛苦與無奈。

據當地媒體報導，這名自稱為Roy的男子指出，由於他與妻子長期分居兩地，難以掌握對方的行蹤，因此他一直不清楚老婆婚後居然從不避嫌，還背著他與男性友人大聊黃色話題，「我老婆是一個思想開放、性格開朗的女孩，她對男性朋友非常隨和，只要對方不太丑，她就敢奉陪的那種。」

男子描述，其實妻子婚前的私生活也相當荒唐，其中最讓他介意的是妻子曾與一名仲介上床，對方完事後居然還將此事公開炫耀，但妻子卻依然與這名仲介保持聯繫，讓他感到非常憤怒。

為了杜絕妻子婚後還依舊保持這些「不良惡習」，Roy便協助妻子永久刪除了她的約會軟件，但妻子卻始終未對外宣布自己已婚，不僅從不在社群媒體上發布2人的合照，還頻繁在網上發布性感照片，引來不少男子搭訕，讓Roy感到非常不安與失望。

Roy的貼文在網上曝光後，瞬間引起大量網友的關注與熱議。許多人對他的遭遇表示同情，但也有不少人認為，他早在婚前就已清楚妻子的「真面目」，仍選擇結婚並承受後果，顯得過於盲目和包容。還有網友調侃道，「你的『格局』真的很大，綠帽都戴成這樣了還想容忍嗎？」