校花慘遭4男擄走撕票！家屬付贖金「換回焦屍」　主謀逃死改判40年

▲大馬「古來校花撕票案」年僅16歲的賴映興打工結束後被綁匪擄走，最終遭勒斃焚屍。（圖／翻攝自Facebook）

記者張寧倢／綜合外電報導

16年前轟動馬來西亞的國中校花賴映興撕票案近日再度引起社會關注。當年賴映興打完工回家途中在購物商場前遭到4名兇嫌綁架，家屬一天內火速籌錢交付半數贖金，但愛女已經慘遭殺害焚屍。原先被判死的38歲主謀鄭錦洪16日獲法院改判40年有期徒刑、鞭笞17下。

根據馬來西亞中國報、光明日報報導，2008年9月11日晚間10時左右，年僅16歲的賴映興在柔佛州古來一處購物商場前遭到4名綁匪擄走，隔日清晨6時綁匪打電話向家屬勒索6萬令吉（現大約新台幣40萬元）。家屬一天內只籌到3.3萬令吉贖金，並在13日凌晨3時交給了綁匪，

警方在2天後的15日清晨6時陸續逮捕了4名華裔年少兇嫌，並繳獲贖金，但家屬引頸企盼的女兒沒有回家，最終反而傳來噩耗。警方17日在嫌犯帶領下，找到了被棄屍在草叢中的賴映興，她的遺體有一半已高度腐敗且嚴重燒毀。法醫當年鑑定認為，死者是遭到勒斃後才被焚屍。

此案後來被稱為「古來校花撕票案」，4名嫌犯中一人獲無罪釋放，而當年唯一已成年的主謀鄭錦洪如今已經38歲，原先他在2011年被判決死刑，但馬來西亞2023年通過檢討死刑和無期徒刑法令，允許約千名死囚和終身監禁的受刑人申請檢討刑期，鄭錦洪也依法申請。

由馬來西亞聯邦法院首席大法官敦東姑麥潤領導的聯邦法院三司16日作出重大裁決，批准鄭錦洪的申請，在綁架罪名下，改判40年監禁以及鞭笞5下，謀殺罪名則改判40年監禁以及鞭笞12下。所有刑罰將從2008年9月15日，也就是他被逮捕的那天開始計算。

主控官蒂雅莎茲瓦妮副檢察司對此表示反對，她認為這是一起極其嚴重的案件，年僅16歲的受害者賴映興被掐死，屍體還被燒毀。

律師彭功成在為鄭錦洪辯護時指出，鄭錦洪面臨的兩項罪名分別是綁架和謀殺。由於現行的綁架罪名已經廢除了死刑，因此他建議將鄭錦洪的死刑改為有期徒刑，即監禁30至40年並附帶鞭刑。

彭功成進一步指出，法醫在當年的證詞中已經確認，受害者在被燒屍前已經死亡，死因是被勒死，且是即刻死亡。他說，燒屍的行為是為了毀屍滅跡，並非要對受害者造成折磨。他強調，沒有證據能證明受害者生前曾受到侵犯和折磨。

彭功成強調，當時的鄭錦洪年輕、思想不成熟，是一時衝動才犯下罪行。他認為，這並非極其罕見的案件，也並非最兇殘的案件，除非罪犯沒有改過自新的可能，否則不應判處死刑。他也表示，鄭錦洪已對自己犯下的罪行感到非常後悔，並向受害者的家屬道歉。