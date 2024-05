安倍翻版？槍手「偽裝支持者」近距離連開5槍　斯洛伐克總理倒地

▲槍手偽裝成支持者,近距離對費科開槍。(圖/翻攝X)



記者吳美依/綜合報導

斯洛伐克總理費科(Robert Fico)15日遭遇暗殺、一度命危,所幸手術後已經脫離險境。根據現場畫面,槍手辛圖拉(Juraj Cintula)偽裝成支持者混入人群,朝著總理近距離連開5槍,導致對方瞬間倒地,與日本前首相安倍晉三遇害的狀況非常相似。

影片顯示,59歲的費科前往漢德洛瓦(Handlová)出席一場政治活動,他走向支持群眾,親切互動與握手,卻突然中彈倒地,痛苦地滾到一旁。歹徒正是擠在最前排的其中一名男子,連開5槍之後,迅速被隨扈撂倒在地。

Better quality footage of Slovakia's prime minister Robert Fico being shot pic.twitter.com/1DUu22XiAD