安倍翻版？槍手「偽裝支持者」近距離連開5槍　斯洛伐克總理倒地

▲槍手偽裝成支持者，近距離對費科開槍。（圖／翻攝X）



記者吳美依／綜合報導

斯洛伐克總理費科（Robert Fico）15日遭遇暗殺、一度命危，所幸手術後已經脫離險境。根據現場畫面，槍手辛圖拉（Juraj Cintula）偽裝成支持者混入人群，朝著總理近距離連開5槍，導致對方瞬間倒地，與日本前首相安倍晉三遇害的狀況非常相似。

影片顯示，59歲的費科前往漢德洛瓦（Handlová）出席一場政治活動，他走向支持群眾，親切互動與握手，卻突然中彈倒地，痛苦地滾到一旁。歹徒正是擠在最前排的其中一名男子，連開5槍之後，迅速被隨扈撂倒在地。

Better quality footage of Slovakia's prime minister Robert Fico being shot pic.twitter.com/1DUu22XiAD — Faytuks News (@Faytuks) May 15, 2024

而安倍晉三2022年7月遭暗殺時，正在奈良街頭進行輔選演說，凶手山上徹也假裝成聽演講的民眾，悄悄靠近之後掏出自製手槍，在距離安倍7公尺處連開2槍，最終導致安倍身亡。

▲費科（左）是俄羅斯總統普丁的擁護者。（圖／達志影像／美聯社）



費科一共身中5槍，其中1枚子彈射穿胃部，另一枚則擊中關節，被直升機緊急送醫。他接受逾3小時的手術後，被判定有很大生還機會。

根據初步調查，71歲槍手辛圖拉是一名作家，曾經擔任保全，也與親俄組織Slovački branci有密切聯繫，這場暗殺行動被認為明顯具有「政治動機」。此前，費科曾公開支持俄羅斯總統普丁，目前正在推動一項有爭議的斯洛伐克公共廣播電視改革案，因此這次的事件也引起了廣泛關注。

▼辛圖拉在現場被捕。（圖／路透）



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