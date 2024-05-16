斯洛伐克總理「子彈射穿胃」！一度命危　副總理證：已脫險

▲斯洛伐克總理費科（Robert Fico）遭政治暗殺。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

斯洛伐克總理費科（Robert Fico）15日遭槍擊，傷勢嚴重，一度命危，所幸經過手術後已脫離險境。而副總理塔拉巴（Tomáš Taraba）指出，費科身中5槍，其中1枚子彈射穿他的胃部，另一枚則擊中關節。

根據《歐洲新聞台》報導，費科15日在漢德洛瓦（Handlová）的一場政治活動中遇刺，不過經過長時間的手術後，目前狀況已經穩定。

斯洛伐克副總理塔拉巴表示，費科手術順利，有很大機會能夠生還。而他在接受BBC訪問時透露，費科已經脫離險境，「事發時，有1枚子彈穿過他的腹部，另一枚擊中了關節。他隨即被緊急送往醫院。」

▲兇手隨即被維安人員制伏。（圖／達志影像／美聯社）



斯洛伐克內政部長艾斯托克（Matúš Šutaj Eštok）表示，已經逮捕開槍的兇手，根據初步調查，這場暗殺行動明顯是有「政治動機」。當地媒體也公佈了槍手的長相，確認是71歲作家辛圖拉（Juraj Cintula），他曾經擔任過保全，而他也被發現與親俄組織Slovački branci有密切聯繫。

費科此前曾公開支持俄羅斯總統普丁，目前正在推動一項有爭議的斯洛伐克公共廣播電視改革案，因此這次的事件也引起了廣泛關注。