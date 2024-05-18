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國中會考今登場　勿帶手機入場「國家級警報響」也算違規

▲國中教育會考周六、日登場。（圖／新北教育局提供）

▲國中教育會考今明兩天登場。（圖／新北教育局提供）

記者楊惠琪／台北報導

113年國中教育會考今明（5/18、5/19日）兩天登場，全國19.2萬名考生分別在18個考區、233個考場應試。試務單位提醒，儘早出門並避開周遭活動路線，以免延誤抵達時間。此外，因近期餘震不斷，特別提醒考生勿攜帶手機入場或放置於臨時置物區並關機，若考試時發生地震，手機發出「國家級警報」警示音或震動，也算違反試場規則。

教育部表示，國中會考第一天考社會、數學、國文及寫作測驗共4科，第二天考自然及英語（含閱讀及聽力）2科，皆以12年國民基本教育課程綱要第4學習階段學習表現及學習內容為命題依據。除寫作測驗只考1題引導寫作、英語（聽力）為3選1的選擇題型、數學含非選擇題型外，其他考試科目均為4選1的選擇題型。

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全國試務會提醒，考生必須攜帶准考證準時入場，並對號入座。也請考生及考生家長於考試前詳細閱讀簡章、了解考試規定。往年試場常見違規樣態包括逾時無法入場、提前離場、提前翻閱試題本、隨身攜帶非應試用品發出聲響等，考生務必留意。

全國試務會指出，考試期間，將非應試用品（含妨害考試公平之用品，或具有傳輸、通訊、錄影、照相、計算功能或發出聲響之用品）隨身放置，無論是否使用或發出聲響，經監試委員發現者，記該科違規2點，寫作測驗扣1級分；若是放置於試場前後方但發出聲響，經監試委員發現者，記該科違規1點，寫作測驗扣1級分。

全國試務會說，為避免違反試場規則而影響考試結果，考生應於考前熟悉簡章相關規定，考試時遵守試場規則。故意損壞試題本，或於答案卡（卷）上挖補、汙損、折疊、作標記、顯示自己身分者，無論是5科或是寫作測驗，均不予計列等級或級分。

教育部也呼籲，各界在今、明兩天國中教育會考辦理期間，避免在考場附近舉行集會、遊行、民俗慶典或體育競賽等各類活動。倘無法避免，請勿使用麥克風、廣播、擴音器等器材，並應降低音量，維護安寧；同時應維護交通順暢，讓考生順利考試。113年國中教育會考相關資訊，可上國中教育會考網站查詢。

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