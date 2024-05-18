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「世界蜜蜂日」　提升民眾保護蜜蜂愛護地球意識

▲▼ 響應 5 月 20 日「世界蜜蜂日」，提升台灣民眾保護蜜蜂、愛護地球的意識，在農業部農糧署及雲林縣政府的指導下，台灣蜜蜂與蜂產品學會與蜜蜂故事館於 5 月 18、19 日兩天，在雲林古坑蜜蜂故事館首次主辦「2024台灣世界蜜蜂日~520一起蜂Taiwan! Follow蜜! 」活動 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼ 響應 5 月 20 日「世界蜜蜂日」，提升台灣民眾保護蜜蜂、愛護地球的意識，雲林古坑蜜蜂故事館首次主辦「2024台灣世界蜜蜂日~520一起蜂Taiwan! Follow蜜! 」活動 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

響應 5 月 20 日「世界蜜蜂日」，提升台灣民眾保護蜜蜂、愛護地球的意識，在農業部農糧署及雲林縣政府的指導下，台灣蜜蜂與蜂產品學會與蜜蜂故事館於 5 月 18、19 日兩天，在雲林古坑蜜蜂故事館首次主辦「2024台灣世界蜜蜂日~520一起蜂Taiwan! Follow蜜! 」活動

▲▼ 響應 5 月 20 日「世界蜜蜂日」，提升台灣民眾保護蜜蜂、愛護地球的意識，在農業部農糧署及雲林縣政府的指導下，台灣蜜蜂與蜂產品學會與蜜蜂故事館於 5 月 18、19 日兩天，在雲林古坑蜜蜂故事館首次主辦「2024台灣世界蜜蜂日~520一起蜂Taiwan! Follow蜜! 」活動 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲雲林古坑蜜蜂故事館總經理。（圖／記者翁伊森翻攝）

古坑鄉農會、農業部苗栗區農業改良場、台灣養蜂協會、國立虎尾科技大學生物科技系等單位受邀協辦，共同響應愛蜜蜂的永續行動。透過活動傳達蜜蜂對世界的貢獻，讓民眾建立生態環境永續的認知。

活動開幕先由農業部農糧署中區分署副分署長鍾孟佳攜手雲林縣長張麗善、農業部苗栗區農業改良場場長呂秀英、蜜蜂故事館董事長程錡、台灣蜜蜂與蜂產品學會理事長彭及忠、立委張嘉郡、劉建國等，帶領現場200位民眾進行愛蜂宣誓，共同完成手作蜜源植栽，並透過蜂動時刻啟動儀式，許下「守護蜜蜂、愛護地球」的誓言。

▲▼ 響應 5 月 20 日「世界蜜蜂日」，提升台灣民眾保護蜜蜂、愛護地球的意識，在農業部農糧署及雲林縣政府的指導下，台灣蜜蜂與蜂產品學會與蜜蜂故事館於 5 月 18、19 日兩天，在雲林古坑蜜蜂故事館首次主辦「2024台灣世界蜜蜂日~520一起蜂Taiwan! Follow蜜! 」活動 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲雲林縣長張麗善、立委張嘉郡出席台灣世界蜜蜂日。（圖／記者翁伊森翻攝）

連續兩天的主題活動「當蜂蜜風味輪遇上咖啡風味輪」蜂蜜品評活動，邀請到精品咖啡「mojocofee」創辦人陳俞嘉，擔任咖啡風味輪品評師，介紹台灣少量特殊蜂蜜和咖啡的甜蜜相遇，將會產生什麼意想不到的風味，帶領民眾感受一場蜂蜜咖啡味蕾衝擊體驗。除此之外，現場還有我愛蜂蜜市集、下午茶 DIY 等活動，讓民眾在體驗過程中，深入了解蜜蜂，真正感受到尋蜜趣!。

農業部農糧署中區副分署長鍾孟佳表示，農糧署長期關心養蜂產業的環境與發展，近年也大力推廣產銷履歷驗證蜂蜜，全國產銷履歷的養蜂箱數超過三萬多箱，提供消費者新鮮安全、可溯源的國產蜂蜜。
雲林縣長張麗善致詞說明，雲林縣不只是農業大縣，更要透過農產品打出品牌，讓蜂蜜和其他產品結合共同行銷。張麗善更呼籲鄉親安心吃本土自然蜂蜜，因為蜂蜜除了甜甜蜜蜜之外，更是一個健康的天然食品。透過這次的活動，不只讓民眾對蜂蜜有深刻的認識，也能共同響應環保愛地球、愛蜜蜂的行動。

台灣蜜蜂與蜂產品學會理事長彭及忠說明，舉辦活動的主要目的是要倡導聯合國永續發展目標 SDGs，蜜蜂在這之中扮演了重要的角色，全球超過三分之一的作物需仰賴蜜蜂授粉才能繁衍。目前學界也針對蜜蜂對人類的意義、對農作及環境永續的幫助等發表期刊，讓更多人了解蜜蜂、蜂產品及蜜源植物，創造愉快美好的生活環境。

▲▼ 響應 5 月 20 日「世界蜜蜂日」，提升台灣民眾保護蜜蜂、愛護地球的意識，在農業部農糧署及雲林縣政府的指導下，台灣蜜蜂與蜂產品學會與蜜蜂故事館於 5 月 18、19 日兩天，在雲林古坑蜜蜂故事館首次主辦「2024台灣世界蜜蜂日~520一起蜂Taiwan! Follow蜜! 」活動 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲響應 5 月 20 日「世界蜜蜂日」金色三麥推出蜂蜜啤酒現場供民眾品嘗 。（圖／記者翁伊森翻攝）

蜜蜂是人類的好朋友，蜜蜂故事館總經理程淑婷表示，蜜蜂是環境健康指標，一定要重視蜜蜂的生存環境，地球才能永續。她希望透過這次活動的機會，讓民眾品嘗台灣獨特又少數的蜂蜜，並教導民眾如何在生活中運用蜂蜜，既能達到健康養生又能支持在地產業。

在為期兩天的台灣世界蜜蜂日活動中，「I Love Bees 我愛蜜蜂市集」，苗栗農改場蠶蜂課、養蜂協會、「花現虎尾」準備了蜜粉源植物小展覽，讓民眾更加認識蜜蜂的生態意義 。另外，在蜜蜂故事館內舉辦的「蜜蜂&咖啡風味輪體驗課程」更是場場爆滿，在專業品評師的引導下，教導民眾學習如何辨別不同品種的蜂蜜；感受蜂蜜在舌尖上的跳動，令人怦然心動。

▲▼ 響應 5 月 20 日「世界蜜蜂日」，提升台灣民眾保護蜜蜂、愛護地球的意識，在農業部農糧署及雲林縣政府的指導下，台灣蜜蜂與蜂產品學會與蜜蜂故事館於 5 月 18、19 日兩天，在雲林古坑蜜蜂故事館首次主辦「2024台灣世界蜜蜂日~520一起蜂Taiwan! Follow蜜! 」活動 。（圖／記者翁伊森翻攝）

園區內則是有專業養蜂人進行「養蜂園探險趣」，帶領民眾實際走進養蜂園，改變對蜜蜂觀感，從「好可怕」變「好可愛」；「甜蜜下午茶 DIY」讓親子一同製作蜂蜜鬆餅、特調蜂蜜水;享受愜意又身歷其境的下午茶時光。此外「蜂蜜啤酒品飲會」由知名啤酒「金色三麥」釀酒師特別駐場，介紹三款人氣蜂蜜酒，讓大家一窺世界金牌蜂蜜啤酒的秘密！

▲▼ 響應 5 月 20 日「世界蜜蜂日」，提升台灣民眾保護蜜蜂、愛護地球的意識，在農業部農糧署及雲林縣政府的指導下，台灣蜜蜂與蜂產品學會與蜜蜂故事館於 5 月 18、19 日兩天，在雲林古坑蜜蜂故事館首次主辦「2024台灣世界蜜蜂日~520一起蜂Taiwan! Follow蜜! 」活動 。（圖／記者翁伊森翻攝）

活動除了農業部農糧署及雲林縣政府大力支持之外,更吸引不少優良企業共襄盛舉,共同為蜜蜂、為地球盡一份力! 包括金色三麥、波蜜企業-久津實業股份有限公司、惠洋工業股份有限公司、珍的西螺麻糬、捷瑩未來有限公司、博克雅健康事業、JUNIOR 喬尼亞咖啡、廣生堂-燕萃生技股份有限公司、達欣生物科技股份有限公司、華南銀行中區通路管理中心等，一起推動永續環境，也呼籲民眾選購認證產品，一同守護蜜蜂、愛地球！

 
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關鍵字：

世界蜜蜂日雲林古坑愛護地球

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