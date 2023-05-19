【廣編】嬌蘭「皇家蜂王乳平衡油BEE藝術聯名版」　慶祝Word Bee Day世界蜜蜂日

▲皇家蜂王乳平衡油 BEE藝術聯名版。

圖、文／嬌蘭提供

蜜蜂，環境的真正尖兵，也是法國嬌蘭從創立之初的品牌象徵，嬌蘭為了歌頌對蜜蜂的承諾，推出「皇家蜂王乳平衡油 BEE藝術聯名版」，其中獨家的瓶身和包裝都是由法國藝術家瑟琳•坎隆(Céline Cléron)所設計。

由於蜜蜂以及其他授粉昆蟲都面臨了人類活動所帶來的環境威脅，而這威脅也日趨嚴重，因此聯合國決定將5月20日訂定為世界蜜蜂日(Word Bee Day)，藉此讓民眾了解蜜蜂在環境中的角色，以及蜜蜂保護工作的重要性。

為了實現對蜜蜂和環境的承諾，嬌蘭將重責大任全權交給法國視覺藝術家瑟琳•坎隆(Céline Cléron)，讓她重現嬌蘭明星商品、全世界每13秒就賣出一瓶*的「皇家蜂王乳平衡油3G」的瓶身以及包裝。「皇家蜂王乳平衡油3G」堪稱是獻給大自然的真正歌頌，經典不敗，結合了多種頂尖蜂蜜產物以及嬌蘭研發的特殊質地，輕盈如水、豐潤如油，提供絕佳的肌膚修護能力。蘊含高比例自然來源成分**，配方融合了多種奢華珍貴蜜蜂產物的功效：取自法國布列塔尼烏埃尚島的純淨黑蜂蜂蜜、取自法國科西嘉島的滋潤蜂蜜、取自希臘伊卡利亞島的經典傳奇蜂蜜、芬蘭奧蘭群島的珍稀蜂蜜，以及獨有的法國蜂王乳，所有成分都是來自獨家、經受保護的採購管道，採用的養蜂法尊重蜜蜂和大自然。珍貴、輕盈的玻璃瓶身整合了20%的回收玻璃，設計手法環保，符合嬌蘭的價值觀。

*銷售數據：2022年整年全球銷售量。

**根據國際標準組織ISO規範 16128計算，其中包含水。