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防災超前部署　南消二大辦理管筏操作人員教育訓練

▲南消二大隊18日上午時段在官田區葫蘆埤水域辦理「第一線防救災人員管筏及膠筏操作訓練」，參訓人員共計100名。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲南消二大隊18日上午時段在官田區葫蘆埤水域辦理「第一線防救災人員管筏及膠筏操作訓練」，參訓人員共計100名。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

每年5~10月份汛期期間為梅雨及颱風盛行季節，市長黃偉哲要求台南市易淹水地區所轄區公所需強化管膠筏訓練，因此南消二大隊18日上午時段在官田區葫蘆埤水域辦理「第一線防救災人員管筏及膠筏操作訓練」，參訓人員共計100名，由麻豆、下營、六甲、官田等四個區公所聯合參與。

▲南消二大隊18日上午時段在官田區葫蘆埤水域辦理「第一線防救災人員管筏及膠筏操作訓練」，參訓人員共計100名。（圖／記者林東良翻攝，下同）

本次訓練由消防局第二救災救護大隊中隊長廖鼎鈞擔任講師，授課內容包括管膠筏操作要領並實際至水面上進行操作訓練。此外，除了實際操作外，隨著科技進步，防救災APP應用亦是本次訓練重點。藉由下載「全民防災e點通」，提供個人化防災警示及應變資訊，隨時了解自身相關災害資訊，平時做好防災準備，災時方能從容應變不狼狽。

▲南消二大隊18日上午時段在官田區葫蘆埤水域辦理「第一線防救災人員管筏及膠筏操作訓練」，參訓人員共計100名。（圖／記者林東良翻攝，下同）

消防局長李明峯表示，各地區公所設置管筏的初衷，在於豪大雨發生時，能第一時間協助淹水地區民眾疏散撤離及災時民生物資運送事宜，若能強化公所管筏作業能力，可有助於強化第一線救災人員的應變處置能力。消防局亦秉持市長黃偉哲「勿恃敵之不來，恃吾有以待之」之施政理念，盡全力做好一切預防措施，減少可能對民眾生命財產的衝擊。

▲南消二大隊18日上午時段在官田區葫蘆埤水域辦理「第一線防救災人員管筏及膠筏操作訓練」，參訓人員共計100名。（圖／記者林東良翻攝，下同）

消防局第二大隊長王騰毅表示，為強化二大隊與公所間救災夥伴關係，此次教育訓練內容主要講解膠筏與船外機操作要領、救生裝備使用要點及安全注意事項，透過實際操作，使相關人員能熟練膠筏等保養維護要領，並能確保使用時自身的安全。

▲南消二大隊18日上午時段在官田區葫蘆埤水域辦理「第一線防救災人員管筏及膠筏操作訓練」，參訓人員共計100名。（圖／記者林東良翻攝，下同）

麻豆區區長楊政舉表示，藉由本次訓練可強化區公所第一線防救災人員緊急應變處理能力，而災害發生時更需整合公部門及民間單位所有救災能力，面對未來極端氣候的來臨，為防災做好準備。

▲南消二大隊18日上午時段在官田區葫蘆埤水域辦理「第一線防救災人員管筏及膠筏操作訓練」，參訓人員共計100名。（圖／記者林東良翻攝，下同）

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