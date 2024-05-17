　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

南消四大隊辦體能測驗救助複訓　新式戰術體能訓練提升救災效率

▲台南市消防局第四救災救護大隊，16、17日分兩梯次辦理新式體能測驗暨救助複訓，並針對體能測驗部分，總計126名人員參訓。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市消防局第四救災救護大隊，16、17日分兩梯次辦理新式體能測驗暨救助複訓，並針對體能測驗部分，總計126名人員參訓。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市消防局第四救災救護大隊，16、17日分兩梯次辦理新式體能測驗暨救助複訓，並針對體能測驗部分，特別邀請消防局通過內政部消防署消防體能指導員認證之教官講授消防戰術體能訓練，總計126名人員參訓。

▲台南市消防局第四救災救護大隊，16、17日分兩梯次辦理新式體能測驗暨救助複訓，並針對體能測驗部分，總計126名人員參訓。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南市政府消防局於2023年起全面施行內政部消防署消防人員新式體能測驗標準，每半年實施1次外勤人員常年訓練新式體能測驗。第四大隊另特別排定1小時「消防戰術體能訓練」課程，由消防局具內政部消防署認證之教官擔任講師，內容依據消防人員各式勤務所需體能、肌耐力、瞬間爆發力而設計，著重於訓練消防人員面對不同災害及情境時，能有足以應對的體能與肌力，於執勤時避免受傷，新式體能訂定項目共有7大項，內容包括：立定跳遠、後拋擲遠、硬舉、6公尺30秒折返跑、懸吊屈體、六角槓負重行走、1500公尺跑步。

▲台南市消防局第四救災救護大隊，16、17日分兩梯次辦理新式體能測驗暨救助複訓，並針對體能測驗部分，總計126名人員參訓。（圖／記者林東良翻攝，下同）

同時，本次救助複訓部分也加強繩索救援訓練，模擬狹窄空間低所救助場景，利用20米繩、長背板或籃式擔架等第一梯次到達現場可取得之器材穩固待救者，安全迅速地運送至平面，操作方式簡易實用，訓練後各分隊可於平時訓練時複習強化救援能力。

▲台南市消防局第四救災救護大隊，16、17日分兩梯次辦理新式體能測驗暨救助複訓，並針對體能測驗部分，總計126名人員參訓。（圖／記者林東良翻攝，下同）

第四大隊長蔡國保表示為因應時代急速變遷，消防人力素質與專業能力必須大幅提升，知能視野亦應多元發展，藉由精進各項教育訓練內容，定期強化消防體能及救災技能，才能迅速有效應變各項災害發生，保障民眾生命財產安全同時也減少消防同仁救災受傷風險。

▲台南市消防局第四救災救護大隊，16、17日分兩梯次辦理新式體能測驗暨救助複訓，並針對體能測驗部分，總計126名人員參訓。（圖／記者林東良翻攝，下同）

消防局長李明峯表示，消防人員的基本技能及體能是救災之本，第四大隊平時均落實要求各分隊及人員養成體能鍛鍊及平時訓練的習慣，消防局在市長黃偉哲的支持下，各項救災救護器材及裝備不斷的更新補充，對於使用新式器材執行任務，足夠戰術體能不可或缺，期望藉由本次的測驗及訓練，提升救災效率及安全，使救災團隊有更強的戰力及效能。

ET快訊
快訊／知名連鎖牛排店意外！女員工右手「捲進絞肉機」
大埔鐵板燒4分店挨罰！　腸桿菌超標
李多慧宣布定居台北　溫馨裝潢全曝光
快訊／張政禹左膝韌帶斷裂　味全龍先瞭解黃勇傳狀況
車款曝光！200萬全新敞篷車　繳不出貸款被拖...他怒搶車
暌違17年！　辜仲諒重返中信金董事會
快訊／驚天一偷！郭國文搶走周萬來資料衝出議場　藍委全傻住

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

竹博覽會暨世界竹論壇閉幕　縣長張麗善：接軌國際邁向永續

新竹國際動漫節5月25日開幕　竹市首場動漫盛典

男訪友未歸　屏東警手機定位快速救援...1hr找到

雲林改良種芒果低溫災損　中央公告救助每公頃10萬

打造雲林縣優質安全工作環境　張麗善表揚優良廠商

花蓮震後2小時成立收容中心...國際齊讚　日防災專家跨海取經

高雄永旭希望工程慈善協會熱心公益　捐贈南消災情勘查車

台南阿伯騎單車失蹤4天　警消搜尋未果家屬祈求平安尋回

「智慧經營 永續共榮」　雲林縣府辦理漁業永續競爭力發展論壇

歐告「五哥」被偷1個月...主人超想牠　桃園警方調監視器終於找到

編號3469！Toyz住3人房　監獄第一頓肉菜配白飯

富邦女孩檸檬球場秀歌喉　李雅英、慈妹憋笑表情失守

Toyz輕裝報到入監！6親友到場「擁抱送別」

睡著的小孩手會伸直？　他舉高和熟睡弟成對比

娃與媽比較胸部大小　得不到爸認同大崩潰

日男變身「阿拉斯加犬」　搖尾巴＋嘴開合超逼真

日本男孩獨特擲球方式　網友驚呼：是螺旋丸！

鶴The Crane不小心撕破金曲入圍獎單　緊張搶救：拼回來了XD

美國試乘無人計程車！　智能駕駛全程安穩通行

Toyz自爆與篠崎泫戀情　希望大家理解:她很辛苦

竹博覽會暨世界竹論壇閉幕　縣長張麗善：接軌國際邁向永續

新竹國際動漫節5月25日開幕　竹市首場動漫盛典

男訪友未歸　屏東警手機定位快速救援...1hr找到

雲林改良種芒果低溫災損　中央公告救助每公頃10萬

打造雲林縣優質安全工作環境　張麗善表揚優良廠商

花蓮震後2小時成立收容中心...國際齊讚　日防災專家跨海取經

高雄永旭希望工程慈善協會熱心公益　捐贈南消災情勘查車

台南阿伯騎單車失蹤4天　警消搜尋未果家屬祈求平安尋回

「智慧經營 永續共榮」　雲林縣府辦理漁業永續競爭力發展論壇

歐告「五哥」被偷1個月...主人超想牠　桃園警方調監視器終於找到

越南又爆集體食物中毒！近100人上吐下瀉　1人命危裝呼吸器

Toyz入獄！鳳梨「坐過牢」感嘆吐心聲：別奢望能好好生活

抓紮抓到天然ㄎ一ㄤ貓　爬籠子跌倒「乾脆躺著」放空舒服一下

快訊／知名連鎖牛排店意外！女員工右手「捲進絞肉機」　緊急送醫

竹博覽會暨世界竹論壇閉幕　縣長張麗善：接軌國際邁向永續

在高雄讀大學「生活費15K」夠用嗎？網點出1關鍵：太多

台文館「阿龍」爆抄襲　館方認「過度信賴廠商」：將釐清懲處

「神奇小白」又來了　白曜誠致勝準絕殺奪單周最佳球員

賓利「第4代歐陸GT跑車」6月發表！告別W12引擎改搭V8插電動力

《洶湧海豚》預登破20萬　核心玩法「幫海豚娘換裝拍照」公開 ♥

直播妹「忘了裡面沒穿」掀背心雙球彈出6千人看光

地方熱門新聞

陳水扁確定特赦無望　陳致中發聲

南台科大演唱會　爭議藝人列名

台中回收嬤開「箱型車」上路蛇行

即／高雄橋頭傳不明氣體外洩

桃園觀旅局「探索北橫」6／1開跑

高雄晚間2035戶大停電！

反詐小卡建功　新北警銀聯手阻詐15萬

高雄擬設台鐵台積電車站？交通局回應

雲林40年農水路終獲農水署修繕補助

黑狗「五哥」被偷20多天 警方鍥而不捨尋回

獨攀波津加山　67歲男左小腿挫傷送醫

台南阿伯失蹤4天警消搜尋未果家屬祈求平安尋回

萬丹市場停車場　5／16起收費

日本合同会社la terre捐贈南消100萬日圓資助救災器材

更多熱門

相關新聞

提升消防安檢專業技能南消三大安檢在職訓練

提升消防安檢專業技能南消三大安檢在職訓練

鑒於日前屏東縣明揚大火重大災例，為加強類似危險物品場所消防安全，並精進安檢小組專業技能，台南市消防局第三大隊16日上午辦理「2024年上半年消防安全講習訓練」，強化消防安檢人員專業技能，由具多年豐富危險物品場所審勘經驗的設備師尹志賢擔任講師，分享設計經驗及現場查驗實務技巧，使消防人員持續為公共安全把關。

台鐵公司首批生力軍「756人集中台北受訓」　挨批分區員訓所虛設

台鐵公司首批生力軍「756人集中台北受訓」　挨批分區員訓所虛設

南消五大進行管膠筏操作人員教育訓練

南消五大進行管膠筏操作人員教育訓練

南消楠西消防分隊創意防災教育

南消楠西消防分隊創意防災教育

春雨強襲西瓜爛一片！老農看哭：救救我…

春雨強襲西瓜爛一片！老農看哭：救救我…

關鍵字：

南消體能測驗救助複訓戰術體能訓練

讀者迴響

熱門新聞

黃子佼爆6藝人涉毒　偵查結果出爐

NONO尾隨進女廁！熊抱強揉喊：跟我打X很爽　遭電擊落跑

Toyz入獄前「只討3色照」！

高中生機票出現「SSSS」 　登機前被攔下

法官辦公室幫詐團藏300萬　照片超諷刺

爆乳CEO疑遭換臉外流片　她蒐證喊告

星二代下海拍AV「錢包只剩423元」：能不能給我錢

女生「創業1行業」超好賺　全場認證：屌打上班族

快訊／鍾佳濱衝主席台！　正妹藍委遭飛撲從桌上摔落地面

男子與繼姪女發生20次性行為　地院判決出爐

黃子佼真的慘了！　律師酸爆：機率這麼低你都辦到了

女業務直播賣車內褲被看光！車行挨轟喊冤

今年首颱生成率高！專家曝艾維尼1走向破壞梅雨

NONO犯罪起手式曝！賓士成移動炮房　她被塞進後座性侵

篠崎泫認愛Toyz遭酸「被金錢蒙蔽」！

更多

最夯影音

更多

編號3469！Toyz住3人房　監獄第一頓肉菜配白飯

富邦女孩檸檬球場秀歌喉　李雅英、慈妹憋笑表情失守

Toyz輕裝報到入監！6親友到場「擁抱送別」

睡著的小孩手會伸直？　他舉高和熟睡弟成對比

娃與媽比較胸部大小　得不到爸認同大崩潰

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【寶可夢旋風】送你去對戰

【寶可夢旋風】送你去對戰

Pokémon Ga-Olé捷拉奧拉杯挑戰賽將在東森廣場台北車站開打，APP搶先抽快速入場資格!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面