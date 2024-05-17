南消四大隊辦體能測驗救助複訓　新式戰術體能訓練提升救災效率

▲台南市消防局第四救災救護大隊，16、17日分兩梯次辦理新式體能測驗暨救助複訓，並針對體能測驗部分，總計126名人員參訓。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市消防局第四救災救護大隊，16、17日分兩梯次辦理新式體能測驗暨救助複訓，並針對體能測驗部分，特別邀請消防局通過內政部消防署消防體能指導員認證之教官講授消防戰術體能訓練，總計126名人員參訓。

台南市政府消防局於2023年起全面施行內政部消防署消防人員新式體能測驗標準，每半年實施1次外勤人員常年訓練新式體能測驗。第四大隊另特別排定1小時「消防戰術體能訓練」課程，由消防局具內政部消防署認證之教官擔任講師，內容依據消防人員各式勤務所需體能、肌耐力、瞬間爆發力而設計，著重於訓練消防人員面對不同災害及情境時，能有足以應對的體能與肌力，於執勤時避免受傷，新式體能訂定項目共有7大項，內容包括：立定跳遠、後拋擲遠、硬舉、6公尺30秒折返跑、懸吊屈體、六角槓負重行走、1500公尺跑步。

同時，本次救助複訓部分也加強繩索救援訓練，模擬狹窄空間低所救助場景，利用20米繩、長背板或籃式擔架等第一梯次到達現場可取得之器材穩固待救者，安全迅速地運送至平面，操作方式簡易實用，訓練後各分隊可於平時訓練時複習強化救援能力。

第四大隊長蔡國保表示為因應時代急速變遷，消防人力素質與專業能力必須大幅提升，知能視野亦應多元發展，藉由精進各項教育訓練內容，定期強化消防體能及救災技能，才能迅速有效應變各項災害發生，保障民眾生命財產安全同時也減少消防同仁救災受傷風險。

消防局長李明峯表示，消防人員的基本技能及體能是救災之本，第四大隊平時均落實要求各分隊及人員養成體能鍛鍊及平時訓練的習慣，消防局在市長黃偉哲的支持下，各項救災救護器材及裝備不斷的更新補充，對於使用新式器材執行任務，足夠戰術體能不可或缺，期望藉由本次的測驗及訓練，提升救災效率及安全，使救災團隊有更強的戰力及效能。