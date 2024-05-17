花蓮震後2小時成立收容中心...國際齊讚　日防災專家跨海取經

▲▼日本防災專家一行人與花蓮市公所、衛福部及消防署交流。（圖／花蓮市公所提供，下同））

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮0403大地震受到國際關注，尤其日本對於花蓮市在地震過後，兩小時內迅速成立收容中心，感到欽佩，16日日本防災專家西村文彥、大橋麻希子及前田宰抵達花蓮，與花蓮市公所、衛福部及消防署交流，期盼透過研討及互動，能在往後面對大自然災害來襲時，更加快速運作，搶險爭取時間，讓災民能在最短時間有暫且落腳的處所。

市長魏嘉彥與社勞課長蕭子蔚陪同下，與防災專家及花蓮縣消防局副局長李龍聖一行人，前往0403花蓮市收容中心－中華國小活動中心，並與校長江政如會面，感謝他在第一時間與花蓮市公所合作，才能在災後兩小時即設立收容中心，讓受災戶先行前往登記，暫且有個棲息之所。蕭課長也向防災專家說明，當時慈濟基金會及紅十字會是如何迅速讓福慧床及戶外帳篷就定位，並一一讓NGO各團體進駐服務，以及特地設置寵物專區的初衷。

▲▼市長魏嘉彥與防災專家前往0403花蓮市收容中心－中華國小活動中心，參觀災後兩小時即設立收容中心。

隨後，魏嘉彥在慈濟靜思堂，與慈濟基金會一同參觀慈濟物資倉儲，並與NGO及協力單位進行交流會議，分享這次攜手合作的心得。魏嘉彥表示，花蓮市公所在2023年與慈濟基金會簽署「災害防救相互支援協定書」，雙方就災防整備合作達成共識，在防災宣導、災前撤離、災後前進援助及收容等方面皆給予及時支援，因此這次大地震，慈濟基金會立即送來物資、福慧床等防災必需品，給予市公所相當大的協助。

社勞課長蕭子蔚也分享，這次收容中心要感謝許多單位傾力相助，除了慈濟基金會以外，基督教界芥菜種會也提供另外的安置所，讓長輩有較舒適的床及空間活動，並於現場協助搬運、發放各界湧入的物資。這次大地震猝不及防，但幸好有許多善心人士提供馳援，尤其NGO各團體給予非常大的協助，真正落實公私協力的精神，而紅十字會提供的戶外帳篷，及市公所設置的寵物專區，也讓有毛小孩的受災戶能安心與寵物居住。

日本防災專家西村文彥表示，這次前來，主要是0403花蓮發生大地震，而收容避難所的迅速成立，在日本獲得大幅報導與熱切討論。他說，年初日本不幸發生能登半島大地震，當時花了許多心力才得以成立收容避難所，希望能透過這次交流，了解台灣在災害防救上，與慈濟基金會及各NGO協力團體上平時的聯繫與合作方式，以此作為借鏡。

▲▼參觀慈濟物資倉儲進行交流會議並與慈濟基金會分享攜手合作的心得。

除此之外，日前日本熊本市議員落水清弘也拜訪花蓮市公所，由魏嘉彥市長帶領各相關主管接待，解說這次地震的災況，以及市公所如何快速應對與開設收容中心。落水清弘市議員也分享2016年熊本市大地震的情景，並送上日本311大地震引發海嘯等紀錄光碟，以此交流防災資訊。因國情的不同，日本在災後開設避難所的程序較台灣複雜，藉著這幾次的探討互動，相信能對彼此在救災、收容及後援上，有更進一步的發展與助益。

花蓮接連在0403及0423發生規模7以上的大地震，在國際間備受矚目，許多外媒發生當下立即前來報導，不僅CNN、BBC或是TBS等多家媒體關注，日本通信社及讀賣新聞也分別專訪魏嘉彥市長及社勞課長蕭子蔚，訪問中除了詳細了解目前花蓮災後復原狀況外，也對受災戶表達關懷，更對市公所即刻設置收容中心讚譽有加。

魏嘉彥表示，花蓮雖然雖位處地震帶，目前尚在災後復原期，但在市民的努力下，正在持續回歸整軌，感謝日本及其他國家的關懷，希望災害不會再來臨，但若真的發生時，期待這些經驗交流能給予彼此幫助，減少更多傷害的造成，也能讓受災民眾更加安心且安全。



共同與日本防災專家交流會議的貴賓有內政部消防署副組長史明原、專員李政昕、衛福部專員蔡孟君、日本臺灣交流協會主任福澤將明、資深專員林玉珍、花蓮市民代表會副主席黃達祥、佛教慈濟慈善事業基金會副執行長劉效成、執行長辦公室主任王運敬、慈發處綜合企劃室主任呂學正、災防組組長劉秋伶、災防組專員黃玉琪及志工、台灣世界展望會專員陳世裕、基督教芥菜種會主任吳秉翰、督導林宏俊、紅十字會花蓮縣支會救災隊救護組組長廖伯睿、救災隊隊員曾文隆、花蓮縣衛生局疾管科徐嘉宏、花蓮市衛生所護理長唐慧芬、花蓮縣身心健康及成癮防治所心防所王尹芝、花蓮市戶政事務所股長柯惠娟、課員鄧名翔、中華電信股長徐志恆、股長林明宏、高級工程師張國隆等。