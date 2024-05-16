斯洛伐克總理身中5槍！　副總理傳好消息：相信他會活下來

Zamach na premiera Fico. Ochroniarz się przestraszył i uciekł odsłaniając premiera którego miał chronić. Jak to się ma do zasłaniania własnym ciałem VIPa jak są szkoleni? Zamachowcem jest Juraj Cintula - lewicowy zwolennik proeuropejskiej partii "Postępowa Słowacja". pic.twitter.com/6hkTKcF1A9 — Bob Giedron (@Bob_Gedron) May 15, 2024

記者張靖榕／綜合報導

斯洛伐克總理費科（Robert Fico）15日遇刺身中5槍，被直升機緊急送醫，接受逾3小時的手術。現場畫面顯示，71歲槍手辛圖拉（Juraj Cintula）趁費科接近人群握手時，近距離對著總理正面連開5槍，接著被隨扈撂倒在地。副總理塔拉巴（Tomáš Taraba）表示，他相信總理費科將能夠活下來，目前已經從命危脫險。

▲槍手辛圖拉近距離行刺。（圖／翻攝X）



當地媒體清楚拍攝到辛圖拉掏槍及費科中彈倒地的過程，當時費科在5名隨扈的戒護下前往接近民眾，與民眾隔著一排低矮鐵欄，當他要伸手準備與民眾握手時，突然有人手上拿著東西對著他。

▲▼辛圖拉當場被捕，費科被直升機緊急送醫。（圖／達志影像／美聯社）



辛圖拉掏出手槍，伸長了手臂想要更接近費科，接著在幾乎不到1公尺的距離連開5槍。費科立刻彎曲身體，向後倒向草皮；外圍戒護的隨扈趕緊衝到身後勾住辛圖拉的脖子，另一側5名隨扈則上前包圍，奪取辛圖拉的手槍。

斯洛伐克內政部長艾斯托克（Matúš Šutaj Eštok）表示，總理身中5槍；內政部發言人紐曼（Matej Neumann）表示，這明顯是一場政治暗殺。費科胸部、腹部還有一處肢體中彈。

塔拉把表示，「很幸運地，就我目前所知，手術進行的很順利，我猜他最終會活下來。」他說總理受到非常嚴重的槍傷，其中一顆子彈射中他的胃部，另一發子彈則打中他的關節，「他立刻就被送醫接受手術」。