行刺畫面曝！斯洛伐克總理身中5槍命危　兇嫌身分起底



Zamach na premiera Fico. Ochroniarz się przestraszył i uciekł odsłaniając premiera którego miał chronić. Jak to się ma do zasłaniania własnym ciałem VIPa jak są szkoleni? Zamachowcem jest Juraj Cintula - lewicowy zwolennik proeuropejskiej partii "Postępowa Słowacja". pic.twitter.com/6hkTKcF1A9

— Bob Giedron (@Bob_Gedron) May 15, 2024

記者張靖榕／綜合報導

斯洛伐克總理費科（Robert Fico）15日遇刺身中多槍，送醫命危仍未脫困。近距離行刺的槍手當場被捕，身分也隨之曝光；斯洛伐克內政部表示，這場暗殺明顯出於政治動機。現場畫面顯示，槍手趁費科接近人群握手時，近距離對著總理正面連開5槍，接著被隨扈撂倒在地。

▲斯洛伐克總理費科遭政治暗殺。（圖／達志影像／美聯社）



綜合外電報導，現場記者表示，至少聽到3至4聲槍響，不過斯洛伐克內政部長艾斯托克（Matúš Šutaj Eštok）表示，總理身中5槍，接受逾3小時的手術仍然命危，目前正在「為他的生命而戰」。

▲著名作家及反對派人士辛圖拉開槍暗殺斯洛伐克總理。（圖／翻攝X）



費科胸部、腹部還有一處肢體中彈，內政部發言人紐曼（Matej Neumann）表示，這明顯是一場政治暗殺。槍擊案發當下，費科被隨扈趕緊送上車，槍手則在5、6公尺外被當場逮捕，他的身分是71歲的著名作家及反對派人士辛圖拉（Juraj Cintula），是政黨進步黨的成員。

當地媒體清楚拍攝到辛圖拉掏槍及費科中彈倒地的過程，當時費科在5名隨扈的戒護下前往接近民眾，與民眾隔著一排低矮鐵欄，當他要伸手準備與民眾握手時，突然有人手上拿著東西對著他。

辛圖拉掏出手槍，伸長了手臂想要更接近費科，接著在幾乎不到1公尺的距離連開5槍。費科立刻彎曲身體，向後倒向草皮；外圍戒護的隨扈來到身後勾住辛圖拉的脖子，另一側5名隨扈則是趕緊上前包圍，奪取辛圖拉的手槍。

辛圖拉的臉書貼文顯示，他的政治立場傾向挺俄羅斯，而且是反移民主義者，他曾表達過極端的觀點，認為政府應該要允許民間自組武裝組織，目的是為了保護家園、國家、傳統以及文化，不至於被外來移民破壞。

▲槍手當場被捕。（圖／達志影像／美聯社）



辛圖拉於2005年與其他人共同創立文學俱樂部，組織運作到2016年，他同時也是斯洛伐克作家協會的成員，至少出版過3本詩集，曾經在購物中心任職過保安。

辛圖拉行兇用的短槍是經過合法註冊的，他的兒子則向當地傳媒表示父親合法持有槍枝執照，但他完全不清楚父親的計畫和意圖。