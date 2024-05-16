分局長製作反詐小卡建功　新北警銀聯手保住民眾15萬血汗錢

▲分局長製作反詐攔阻小卡建功，帥氣行員聯手新北警阻詐15萬。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／新北報導

新北市一名中年男子日前透過網路，認識一名暱稱「小美」的女網友，對方每日噓寒問暖，甜言蜜語博取信任後，讓他卸下心防，女網友謊稱家人生病急需用錢，男子立即前往銀行準備匯款15萬元至指定帳戶，行員認為有異狀立即通報，警方趕到現場後解釋此為詐欺手法，他才驚覺自己遭詐，取消匯款保住血汗錢。

新北瑞芳警分局於昨日接獲銀行通報，有民眾疑似遭詐騙，該銀行行員因日前分局長製作攔阻技巧小卡片，並親自前往銀行發送並進行宣講，行員們印象深刻，遂立即通報瑞芳所員警到場。

彰化銀行瑞芳分行行員表示，該中年男子神情緊張並表示係向親友委託購物所需，不願透漏詳細匯款情形，行員機警察覺有異，比對「識詐提醒卡」後，立即通報轄區員警到場協助。

警方表示，中年男子準備匯款新台幣15萬元至有問題帳戶，經行員勸阻無效，在見警到場仍覺得未遭詐騙，並表示自己是單純交朋友，認為行員多管閒事，並將手機對話交給員警看，想證明自己遇到真心好友。

經員警查看後發現對話關鍵字「家人生病急需用錢」、「人在國外無法見面」並互相用老公、老婆稱呼，經員警持續苦口婆心勸告，告知男子多起詐騙案例都是因為民眾遭美女照片洗腦，男子這才恍然醒悟，冷靜表示不會再匯款給對方，亦對員警及行員之協助表示感謝。

瑞芳分局長陳建龍表示，「假交友詐騙」為詐騙集團慣用之詐騙手法，利用臉書或其他交友APP等網路社交軟體，假冒「高富帥」或「白富美」，每日噓寒問暖熱絡聊天，營造陷入愛情假象，再以家人生病為由要求急難救助，有任何疑問請撥打165反詐騙諮詢專線即時查證。