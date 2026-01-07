　
地方 地方焦點

全國語文競賽南市奪六都第一！153組師生受獎　台語、讀者劇場大滿貫

記者林東良／台南報導

台南市在2025年全國語文競賽中大放異彩！台南市共派出177位選手參賽，在各縣市高手雲集下脫穎而出，個人賽勇奪特優28位、優等91位、甲等26位；團體賽「讀者劇場」更拿下特優5隊、優等3隊，整體表現高居六都之冠。

台南市政府教育局7日於大成國小舉辦頒獎典禮，公開表揚153組台南隊師生，肯定選手實力與教師長期耕耘的成果。頒獎典禮由教育局長鄭新輝代表市長黃偉哲出席表揚，南市原民會主委白惠蘭、客委會主委陳新裕，以及市議員Ingay Tali穎艾達利、施余興望Tjakumay Tagaw等人也到場觀禮，為得獎師生喝采。

市長黃偉哲表示，市府長期重視孩子的語文表達與思辨能力，並將「善用語文表達、奠基全球溝通力」列為台南五大教育願景之一。這次競賽成果不僅是孩子努力的證明，更是指導老師與集訓講師長期投入的成果展現，顯示台南在語文教育推動上的深厚底蘊。未來市府將持續透過多元課程與競賽平台，培養學生自信表達、精準溝通的能力。

教育局長鄭新輝指出，全國語文競賽涵蓋國語、台語、客語及原住民族語，競賽項目包含朗讀、演說、情境式演說、字音字形、作文、寫字與讀者劇場等，須歷經分區預賽與全國決賽層層競爭。今年台南代表隊整體成績斐然，尤其在28位個人特優中，「台灣台語字音字形」就包辦6席，從國小組一路到教師組、社會組全數奪下特優，堪稱大滿貫。團體賽部分，讀者劇場項目共奪下5隊特優，為六都第一，其中台語組更在國小、國中、高中全數獲特優，並於台語、客語與原住民族語皆有斬獲，展現台南長期深耕本土語文教育的成果。

教育局指出，代表隊選拔完成後即安排周末密集培訓，選手須犧牲假日反覆練習，這些看不見的累積，最終轉化為全國賽場上的亮眼成績。值得一提的是，今年讀者劇場首度列為正式團體賽，不僅考驗文本詮釋，更透過問答環節測試臨場反應與語言應變能力。本次勇奪特優的學校包括台南一中、延平國中、安平國中、麻豆國小、新市國小，憑藉深厚語文底蘊與高度團隊默契，在激烈競爭中成功突圍。

此外，教師組表現同樣耀眼，新市國中教師徐子皓、復興國小教師徐美芬分別獲台灣台語朗讀特優；忠孝國中教師傅虹靜獲台灣客語朗讀特優；鯤鯓國小教師劉耿江獲作文特優；昭明國中教師陳瑛倩則拿下台灣台語字音字形特優。
教育局表示，這些教師在課務繁忙之餘，仍利用夜間、假日甚至暑假持續練習，以行動實踐「教者先行」的精神，不僅在全國舞台上為台南爭光，也成為學生心中最有說服力的語文典範，更是台南母語教育能持續深化的重要關鍵。

