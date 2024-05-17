維護消費者權益　台南市交通局與警方聯合稽查白牌車

▲台南市交通局公共運輸處不定期會同警方針對自用車違規載客營業收費之「白牌車」安排聯合稽查。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為保障消費者及合法計程車業者權益，台南市交通局公共運輸處不定期會同警方針對自用車違規載客營業收費之車輛（白牌車）安排聯合稽查，日前在善化區成功截獲非法車輛，當場開罰10萬元，並呼籲民眾切勿搭乘沒有保障的白牌車，共維運輸業市場營運秩序及消費者搭車權益。

交通局局長王銘德表示，依據「公路法」規定，未經核准經營計程車之違規業者或駕駛人，一經查獲即可處以駕駛人10萬元以上罰鍰，並吊扣駕照及牌照4個月以上之裁罰，而法規如此重罰的目的就是希望能遏止白牌車違法攬客的歪風，保障合法計程車業者權益、及民眾搭車的安全。

交通局長王銘德表示，白牌車稽查均有定期安排勤務，為保障消費者權益，特別指示公共運輸處同仁加強稽查強度，5月份聯合至麻豆轉運站跟監，發現違規營業載送旅客至善化區之私家自用車，蒐證後當場攔查，車主雖聲稱為朋友關係，但乘客對於付費與搭乘等細節坦誠不諱，明顯有違規營業行為，公運處也依法開罰10萬元。

除掃蕩白牌車外，警方也同時稽查現場排班計程車駕駛人應有合格執業登記證，如有違規則依「道路交通管理處罰條例」現場舉發，交通局亦依公路法處罰所屬車行，每件罰鍰9千元起跳，為消費者把關。

公共運輸處處長吳俁之表示，白牌車擅自攬客違規收費，除了行為違法外，也未為乘客投保乘客險及相關保險，搭車毫無保障，一旦發生交通事故造成傷亡，恐遇理賠求償無門的窘境，因此，為了自身安全與權益，呼籲民眾應搭乘合法營運車輛，切勿為了一時貪圖便宜方便而搭乘白牌車，避免得不償失。

公共運輸處提醒，為維護計程車營業秩序並保障市民搭車權益，公共運輸處將不定時、不定點於違規熱點進行稽查取締白牌車，若發現違規情事必定嚴厲執法，民眾也可向台南市公共運輸處檢舉，共同打擊不法。台南市公共運輸處申訴專線(06)2230330(上班時間08:00~12:00、13:30~17:30)；傳真：(06)2230331。