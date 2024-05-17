台文館阿龍抄襲事件「最氣哪一點？」　網一致狂轟：稱得上邪惡了

▲台文館「阿龍」被爆抄襲卻反咬大陸繪師。（圖／翻攝自Facebook／國立台灣文學館）

記者曾筠淇／綜合報導

台文館「阿龍」爆出抄襲事件後，兩度否認，並反咬大陸繪師「童年Nora」抄襲。不過，台文館和廠商「蹦世界數位創意」昨（16）日則接連發出道歉聲明，承認「阿龍」確實非原創，證據也是偽造的。對此，就有網友發文拋問，這次事件讓大家最不能理解的地方是什麼？貼文曝光後，引發討論。

有網友在PTT的Gossiping板上，以「台灣阿龍事件，讓人覺得最下X的點是哪個」為標題發文，提到這次事件，大家覺得哪個部分最丟台灣人的臉？是抄襲他人作品？作賊喊抓賊？被打臉還不道歉？

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貼文曝光後，底下網友幾乎都認為，最無法接受的是「作賊喊抓賊」，先出聲指控原創者抄襲，甚至還偽造證據，「這次最大問題是抄完嗆人還不斷說謊造謠」、「最扯的是還捏造證據反控抄襲」、「變造證據啊，其他不意外但這個最噁心」、「抄襲的很多，但說自己是原創真的很噁心」、「還捏造證據說人家抄襲，真的很扯」、「偽造證據，這可以稱得上是邪惡了」、「頭一次看到抄襲還這麼理直氣壯大聲的，怎麼有臉反咬原創抄襲」。

還有網友回應，「小編一下出國，一下不敢出門以淚洗面」、「問題在一開始就不要說謊，一說謊就回不去了」、「心血某天被說是抄襲，誰來都不爽」、「一開始不要去說人抄襲不就什麼事都沒有」、「把整個環節包裝起來看，就是一件丟臉的事，去細分哪個點反而沒意義」。

▲大陸繪師PO證據打臉台文館，直呼「太魔幻了」。（圖／翻攝自Facebook／空罐速寫社）

回顧此事，台文館粉專2023年12月15日首次讓角色「阿龍」現身，近日以重啟「尋星之旅──文學星圖的展望」實境解謎遊戲為由，再次讓「阿龍」回到大眾目光，不過，卻有網友發現這是抄襲大陸繪師「童年Nora」的作品「嗷嗚龍寶_AoWu」。

事後台文館表示，「阿龍」是小編跟家人的共同創作，原始創作於2019年12月17日公開發布於其個人IG帳號，質疑大陸繪師「童年Nora」的作品於2022年發布，才算是抄襲。不過，「童年Nora」以臉書帳號「Nora Qu」強調自己的作品才是原創，且具體經歷都有發布在微博，反倒是台文館公布的IG貼文P圖痕跡明顯、漏洞多。

經過兩次否認，台文館昨日發布聲明道歉，表示接獲委託廠商告知，「阿龍」相關圖像確實非為廠商原創，相關證據也是經由偽造產出。「蹦世界數位創意」昨天也發布聲明，表示創作者近期不在台灣，為釐清細節耽誤了對外說明的時間，後續取得回覆後，「證實此圖並非創作者本人原創，是幾年前在網路上看到類似的插圖，參考之後繪製出來，並後續讓本公司以此圖做其他的商業用途，確實侵犯了原創作者之權益」。