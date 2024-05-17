　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

新買玫瑰花「變色焦黃」！店家辯「是微復古色」...同業笑噴

一名網友收到男友訂購的粉色玫瑰花，發現花瓣邊緣變色「焦黃」，但當她詢問店家，卻得到是「微復古色」的回應，讓她上網求鑑定。（示意圖／Usplash）

▲女網友收到玫瑰花束，發現花瓣枯萎，詢問店家得到回應是「微復古」的造型。（圖／翻攝自《爆料公社公開版》）

圖文／CTWANT

一名網友日前收到男友訂購的粉色玫瑰花，發現花瓣邊緣變色「焦黃」，覺得是男友被業者用枯萎不新鮮的花哄騙。但當她詢問店家，卻得到花束是今天進的暖暖「微復古色」，很有質感，讓網友半信半疑，於是PO網讓網友檢定：「這是正常還是真的枯萎嗎？」

原PO在《爆料公社公開版》發文，並曬出多張花束的照片，表示「店家跟我說這個是『微復古』想請問有懂花的人能跟我說這是正常還是真的枯萎嗎？」照片上的花朵，粉紅色的花瓣邊緣上有不少乾黃、枯萎不健康的地方，看起來不太新鮮。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ 。（圖／）

▲多朵玫瑰花都出現「枯黃」的情形。（圖／翻攝自《爆料公社公開版》）

透過原PO上傳的對話紀錄，可以得知原PO收到男友請花店送的花束，但是覺得花朵看起來不太新鮮，擔心男友被業者當冤大頭。但當她詢問店家，卻得到店家回覆，「進口玫顏色很多邊緣都偏暖暖的微復古色」，強調花苞「挺挺的」就是新鮮。當原PO告知會將花束情形在臉書發文後，店家趕緊表示希望不要發社群，「因為他們有真誠合理回覆，沒有虛晃，發文會傷害他們」，不過原PO不買單，仍決定上網尋求專業意見。

▲▼ 。（圖／）

▲▼店家堅持是「微復古」。（圖／翻攝自《爆料公社公開版》）

▲▼ 。（圖／）

網友見狀紛紛搖頭，直呼店家回應太有創意：「微復古哈哈哈哈」、「微話術……不要計較那麼多啦！」，但也有人表示，「收到這種花真的會不開心」、「真會唬爛人，不知道價格是多少」。

也有同業解釋：「這個很明顯就是擠傷！花跟花之間擠在一起又加上太陽曬，就會有這樣的情形，在業界我們是叫這個稍微臭焦（台語）」、「淺色系的花，擠壓受傷會很明顯。進口玫瑰一般都是裝箱進貨進來，難免會受傷擠壓到，包含像台灣淺色系一樣，一有擠壓，我們也有被客人客訴過，但是一直把破損花瓣撥掉，花就會變小變尖，可能沒有客人眼中的綻放度，也會影響開花率。」

延伸閱讀
賣房捐700萬　92歲榮民爺「餐餐饅頭配水」再捐50萬
車站開挖地下33公尺！北捷認「風險挑戰極高」　環狀線最近進度出爐
他見行事曆這年「有2春節」喊快規劃年假　網見細節全傻眼

ET快訊
李多慧宣布定居台北　溫馨裝潢全曝光
快訊／張政禹左膝韌帶斷裂　味全龍先瞭解黃勇傳狀況
車款曝光！200萬全新敞篷車　繳不出貸款被拖...他怒搶車
暌違17年！　辜仲諒重返中信金董事會
快訊／驚天一偷！郭國文搶走周萬來資料衝出議場　藍委全傻住
57歲顧婕罹癌四期暫沒做放化療　凍卵7顆仍在醫院等候
拖吊違停BMW「脫鉤」！　猛撞慘凹90度

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

與AI共舞守護真實之光！《星星之火3》5／18公視首播

被蚊子叮時不能打？網傳「觸角斷裂在皮膚內恐染病」　專家曝正解

機車考照「筆試納危險感知影片」6／5上路　公路局曝過關秘訣

400+永續啟蒙「好南進行事」　與小南人一起永續教育大計

兼差半套店「一天150人問價格」累翻她！曝勁爆內幕：對男性絕望

竹北媽媽一餐花500！他嚇傻「正常嗎」　在地人曝：只能吃粗飽

2024台南博物館節　「域」教於樂：趣遊博物館好好玩！

林鐵最後一哩路！　阿里山林鐵42號隧道復建竣工

快訊／行人入侵軌道！遭莒光號碰撞受傷　光復＝萬榮單線行車

台電挖破管自來水管釀禍！每天漏水1萬噸　高雄恐大規模停水

編號3469！Toyz住3人房　監獄第一頓肉菜配白飯

富邦女孩檸檬球場秀歌喉　李雅英、慈妹憋笑表情失守

Toyz輕裝報到入監！6親友到場「擁抱送別」

睡著的小孩手會伸直？　他舉高和熟睡弟成對比

娃與媽比較胸部大小　得不到爸認同大崩潰

日男變身「阿拉斯加犬」　搖尾巴＋嘴開合超逼真

日本男孩獨特擲球方式　網友驚呼：是螺旋丸！

鶴The Crane不小心撕破金曲入圍獎單　緊張搶救：拼回來了XD

美國試乘無人計程車！　智能駕駛全程安穩通行

Toyz自爆與篠崎泫戀情　希望大家理解:她很辛苦

與AI共舞守護真實之光！《星星之火3》5／18公視首播

被蚊子叮時不能打？網傳「觸角斷裂在皮膚內恐染病」　專家曝正解

機車考照「筆試納危險感知影片」6／5上路　公路局曝過關秘訣

400+永續啟蒙「好南進行事」　與小南人一起永續教育大計

兼差半套店「一天150人問價格」累翻她！曝勁爆內幕：對男性絕望

竹北媽媽一餐花500！他嚇傻「正常嗎」　在地人曝：只能吃粗飽

2024台南博物館節　「域」教於樂：趣遊博物館好好玩！

林鐵最後一哩路！　阿里山林鐵42號隧道復建竣工

快訊／行人入侵軌道！遭莒光號碰撞受傷　光復＝萬榮單線行車

台電挖破管自來水管釀禍！每天漏水1萬噸　高雄恐大規模停水

與AI共舞守護真實之光！《星星之火3》5／18公視首播

47歲男子癱倒送醫一量「血壓193」　醫嘆：高血壓會給3次機會要珍惜

鐵板燒稽查揪出假鱈魚！髒紅茶腸桿菌超標　大埔、紅盧牛排館挨罰

新竹國際動漫節5月25日開幕　竹市首場動漫盛典

法官賓士車停士林地院「遭鐵鍊上鎖」　警採證追兇

落實航空城先建後遷　鄭文燦核定加發補助費、協助獎勵金等

《九龍城寨》坎城映後「掌聲持續10分鐘」　劉俊謙感動：像創舉一樣

517國際不再恐同日！蕭美琴向「妮妃雅」致謝　憶同婚立法艱辛過程

川普：習近平宣布「要拿下台灣」　跟普丁一起搞破壞

變態男「手機放踏板」偷拍短裙女騎士　還彎腰喬角度...下場曝

直播妹「忘了裡面沒穿」掀背心雙球彈出6千人看光

生活熱門新聞

女生「創業1行業」超好賺　全場認證：屌打上班族

今年首颱生成率高！專家曝艾維尼1走向破壞梅雨

高中生必用2款App　學生認證：一下課就打開

夫赴中出差陌生女接電話　公婆無良回

台大主治醫師月薪多少？她公開薪資單：淚已流

為何台人討厭楊丞琳？　網點出2原因

最正「酸菜魚闆娘」被諷：乾爹金援　限動霸氣回應了

快訊／11:49花蓮縣近海規模4.7地震　9縣市有感「最大震度2級」

爸買陸製水壺給兒　妻堅持「台灣製」吵翻

LINE響鈴「無法接起來」　大票崩潰：以為手機壞掉

今飆34℃「週末天氣」出爐！　下週第3波梅雨炸雷雨

Toyz「編號3469」住3人房！新訓2周下工場　月薪曝光

花120萬娶越南新娘　他曝「越南女生都不想來台灣」

快訊／「阿龍」證實非原創、證據偽造

更多熱門

相關新聞

男4千拋售「祖傳醃蛋罐」　竟是9億青花瓷

男4千拋售「祖傳醃蛋罐」　竟是9億青花瓷

古董最怕遇到不識貨的主人。中國大陸遼寧省一名男子嫌祖傳的裝米、醃鴨蛋罐不吉利，竟在明知這只八角瓷器是古物情況下，以人民幣1000元（約新台幣4500元）價格賣給當地文物站，殊不知這個被他們用來醃蛋的瓷器，竟是千年前的元代文物，如今價值已衝破人民幣2億元（約新台幣8.9億元）。

台中回收嬤開「箱型車」上路蛇行

台中回收嬤開「箱型車」上路蛇行

反光鏡斷2截重砸男童　竟是尿的鍋！

反光鏡斷2截重砸男童　竟是尿的鍋！

電扇無故自轉！人妻崩潰：公公過世仍盯我的肚皮

電扇無故自轉！人妻崩潰：公公過世仍盯我的肚皮

財富之門打開了！「3星座」今起發大財

財富之門打開了！「3星座」今起發大財

關鍵字：

爆料公社公開版周刊王

讀者迴響

熱門新聞

黃子佼爆6藝人涉毒　偵查結果出爐

NONO尾隨進女廁！熊抱強揉喊：跟我打X很爽　遭電擊落跑

Toyz入獄前「只討3色照」！

高中生機票出現「SSSS」 　登機前被攔下

法官辦公室幫詐團藏300萬　照片超諷刺

爆乳CEO疑遭換臉外流片　她蒐證喊告

星二代下海拍AV「錢包只剩423元」：能不能給我錢

女生「創業1行業」超好賺　全場認證：屌打上班族

快訊／鍾佳濱衝主席台！　正妹藍委遭飛撲從桌上摔落地面

男子與繼姪女發生20次性行為　地院判決出爐

黃子佼真的慘了！　律師酸爆：機率這麼低你都辦到了

女業務直播賣車內褲被看光！車行挨轟喊冤

今年首颱生成率高！專家曝艾維尼1走向破壞梅雨

NONO犯罪起手式曝！賓士成移動炮房　她被塞進後座性侵

篠崎泫認愛Toyz遭酸「被金錢蒙蔽」！

更多

最夯影音

更多

編號3469！Toyz住3人房　監獄第一頓肉菜配白飯

富邦女孩檸檬球場秀歌喉　李雅英、慈妹憋笑表情失守

Toyz輕裝報到入監！6親友到場「擁抱送別」

睡著的小孩手會伸直？　他舉高和熟睡弟成對比

娃與媽比較胸部大小　得不到爸認同大崩潰

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【寶可夢旋風】送你去對戰

【寶可夢旋風】送你去對戰

Pokémon Ga-Olé捷拉奧拉杯挑戰賽將在東森廣場台北車站開打，APP搶先抽快速入場資格!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面