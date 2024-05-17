新買玫瑰花「變色焦黃」！店家辯「是微復古色」...同業笑噴

▲女網友收到玫瑰花束，發現花瓣枯萎，詢問店家得到回應是「微復古」的造型。（圖／翻攝自《爆料公社公開版》）

圖文／CTWANT

一名網友日前收到男友訂購的粉色玫瑰花，發現花瓣邊緣變色「焦黃」，覺得是男友被業者用枯萎不新鮮的花哄騙。但當她詢問店家，卻得到花束是今天進的暖暖「微復古色」，很有質感，讓網友半信半疑，於是PO網讓網友檢定：「這是正常還是真的枯萎嗎？」

原PO在《爆料公社公開版》發文，並曬出多張花束的照片，表示「店家跟我說這個是『微復古』想請問有懂花的人能跟我說這是正常還是真的枯萎嗎？」照片上的花朵，粉紅色的花瓣邊緣上有不少乾黃、枯萎不健康的地方，看起來不太新鮮。

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▲多朵玫瑰花都出現「枯黃」的情形。（圖／翻攝自《爆料公社公開版》）

透過原PO上傳的對話紀錄，可以得知原PO收到男友請花店送的花束，但是覺得花朵看起來不太新鮮，擔心男友被業者當冤大頭。但當她詢問店家，卻得到店家回覆，「進口玫顏色很多邊緣都偏暖暖的微復古色」，強調花苞「挺挺的」就是新鮮。當原PO告知會將花束情形在臉書發文後，店家趕緊表示希望不要發社群，「因為他們有真誠合理回覆，沒有虛晃，發文會傷害他們」，不過原PO不買單，仍決定上網尋求專業意見。

▲▼店家堅持是「微復古」。（圖／翻攝自《爆料公社公開版》）

網友見狀紛紛搖頭，直呼店家回應太有創意：「微復古哈哈哈哈」、「微話術……不要計較那麼多啦！」，但也有人表示，「收到這種花真的會不開心」、「真會唬爛人，不知道價格是多少」。

也有同業解釋：「這個很明顯就是擠傷！花跟花之間擠在一起又加上太陽曬，就會有這樣的情形，在業界我們是叫這個稍微臭焦（台語）」、「淺色系的花，擠壓受傷會很明顯。進口玫瑰一般都是裝箱進貨進來，難免會受傷擠壓到，包含像台灣淺色系一樣，一有擠壓，我們也有被客人客訴過，但是一直把破損花瓣撥掉，花就會變小變尖，可能沒有客人眼中的綻放度，也會影響開花率。」

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