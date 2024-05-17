電話突響起「一接起來」傻眼了！　一票秒懂：超浪費時間

▲原PO不解，為什麼有些人非得打電話過來？（示意圖／記者周亭瑋攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

比起電話聯繫，現在有很多人更傾向傳送訊息。不過近日則有網友發文表示，有時候好友要說的事情明明不是太重要，但卻非得打電話過來，讓他覺得很煩，為什麼不用訊息說就好了？貼文曝光後，引發底下網友討論。

有網友在PTT的WomenTalk板上，以「硬要打電話過來的人」為標題發文表示，如果只是要說小事，其實用LINE留言就好，他也會回覆，但是他身旁就是有人非得打電話。

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原PO表示，他每次看到來電顯示，雖心中覺得煩，但又擔心是急事，所以最後還是會接起來；只是當他真接了以後，又發現對方只是要講不重要的事，就讓他很受不了，也從此不想接這個人的電話。原PO對此也好奇，大家身邊也有這種人嗎？為什麼要因為一點小事情打電話？用LINE留言不行嗎？

貼文曝光後，有網友也表示，「有些人打電話後，講出來的話都是幹話，超浪費我時間」、「不重要的事真的打字就好，打字慢就慢慢打，反正事情不緊急」、「覺得那種人通常很自我中心，也不管你有沒有空就是要馬上理他，才會硬要打電話」。

不過也有網友回應，「你知道有人打字很慢嗎」、「用講的比較快」、「年紀大的人比較不愛打字」。另也有網友認為，「語音也很煩，人在外面根本聽不清楚」、「這種真的煩，還有一定要錄語音的也是煩」。話題引發討論。