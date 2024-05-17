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用戶怨Mobile01「1走向模糊焦點」　鄉民曝關鍵：不做吃虧

記者黃翊婷／綜合報導

Mobile01論壇是台灣討論3C產品資訊的網站之一，不過，日前有一名老用戶在Threads上抱怨，Mobile01的測評文都會找來女模秀身材引流，反而搶走產品的焦點，沒想到引發其他網友熱議；曾有PTT鄉民留言分析原因，現在很多人看開箱、測評都會選擇影片，文字稿如果不夠吸睛就會比較吃虧。而實際點開Mobile01論壇首頁，手機、相機、筆電的部分確實有不少女模配圖，但汽車、機車、單車的部分，仍有不少是以產品為主的配圖。

老用戶抱怨Mobile01測評太多露奶照。（圖／翻攝自Mobile01網站）

▲Mobile01推薦的熱門文章，女模配圖的大部分都是3C產品。（圖／翻攝自Mobile01網站）

該名用戶14日在Threads上發文，抱怨Mobile01的測評文幾乎每篇都會找女模引流，甚至已經到達搶走產品焦點的程度，他反而比較懷念以前的論壇環境。沒想到文章公開之後，吸引許多與該用戶有一樣感受的網友留言，其中一名網友聲稱，其實Mobile01也調侃過自己，沒有妹子流量低很多，或許哪天消費者的口味變了，測評文的風格也會跟著改變。

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類似話題在2021年也有人於PTT發文提問，當時有一名網友留言分析，現今許多人看開箱、測評都習慣直接看影片，比較少人願意花時間看文字稿，以文字稿為主的論壇就會比較吃虧。

2022年時，也有一名Mobile01用戶直接在論壇以「何時不再看到01有露奶妹」為題發文，直言專業介紹產品其實更有吸引力，配圖過於火辣反而會歪樓，導致產品本身沒有受到關注；但有另一派網友留言反駁，覺得女模穿著沒有太過火，這樣做能帶來點閱率也沒有什麼不好。

不過，實際前往Mobile01網站瀏覽，首頁的手機、相機、筆電部分，確實有不少都是女模露出「事業線」拿著產品的配圖，但在汽車、機車、單車的部分，仍有不少是以產品為主的配圖。

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