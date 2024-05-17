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大陸 大陸焦點 特派現場

魚販用「鬼秤」偷斤減兩被揪「奪袋滅證」　神秘男護航搶手機全都錄　

記者魏有德／綜合報導

江蘇連雲港一名魚販昨（16）日被大陸打假博主「狂飆兄弟」揪出用「鬼秤」偷斤減兩，魚販一時惱羞，搶走博主手上裝有海鮮的提袋摔在地上「滅證」，此時，該名博主向魚市場反映，卻出現一名神秘男子出面護航商家，先是怒嗆，「你把視頻（影片）給我刪了！」隨後便動手搶博主的手機，兩人扭在一起，過程全被手機拍下，引起輿論熱議。

▲連雲港鬼秤。（圖／翻攝大河報）

▲大陸一名打假博主揭發魚販用鬼秤偷斤減兩，引發衝突。（圖／翻攝大河報，下同）

《極目新聞》報導，17日，連雲港市市場監督管理局工作人員表示，海州區市場監督管理局和當地的公安部門已經介入處理此事，涉事商販已經被市場主辦方清理出場。

▲連雲港鬼秤。（圖／翻攝大河報）

根據打假博主「狂飆兄弟」拍攝的影片顯示，男博主提著一個紅色塑膠袋詢問一名女魚販，「這是在你這裡買的爬爬蝦，你一斤是65元（人民幣，下同），少了我半斤，大概就是30多元。」

女魚販回應稱，「你不要問我！」隨後便動手搶奪博主手中的塑膠袋。男博主雖大聲喝斥，手中塑膠袋仍被魚販一手奪走，直接扔到地上。女魚販雖澄清沒有缺斤少兩，卻被博主直接打臉，「電子秤上放著一個砝碼，500克砝碼顯示為630克，分別按下秤上的單價一到三的按鈕，可隨意操控重量。」

▲連雲港鬼秤。（圖／翻攝大河報）

女魚販見「鬼秤」被揪出，想要搬走「滅證」，這時，博主趕緊請市場管理人員前來處理，沒想到，一名神秘男子出現後，反而要求博主把影片刪掉，還上前搶走博主手機，兩人發生嚴重肢體衝突。

▲連雲港鬼秤。（圖／翻攝大河報）

事件爆發後引起輿論熱議，當地市場監管部門也出面調查，據了解，涉事的魚販已經被清出市場，該名被認為是「神秘男子」的市場管理工作人員也被辭退。

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