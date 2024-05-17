雷根號離開日本！　甲板人形日文排「再見」

▲雷根號甲板上排字。（圖／美國海軍，下同）

記者黃聖庭／綜合報導

美國尼米茲級航母「雷根號」（USS Ronald Reagan, CVN-76）16日駛離日本母港，結束近9年在印太區域部署，離開時在東京灣海上，水手們聚集在航母飛行甲板上，以人形排出日文「ではまた」（那麼，再見）。

雷根號為核動力航母，九年期間母港部署於橫須賀海軍基地，加強美國和日本及印太地區同盟的合作關係；今年5月16日離開日本，由導彈巡洋艦羅伯特斯莫爾斯號（USS Robert Smalls）和導彈驅逐艦「霍華德號」（USS Howard）陪同離港。今年下旬美軍會再調派另一艘尼米茲級航母「喬治華盛頓號」（USS George Washington ,CVN-73）駐防日本。

雷根號排水量為10萬噸，長約333米，寬約78米。其飛行甲板設計可容納各類固定翼戰鬥機、預警機以及直升機，通常搭載約70架艦載機，具備強大的空中打擊和防禦能力。艦上配備了最先進的雷達和電子戰系統，能夠在複雜的戰場環境中執行多種任務。

作為核動力航母，雷根號裝有兩座A4W核反應堆，這使得它能夠在不補充燃料的情況下持續運行20至25年，提供了無與倫比的戰略機動性和持久作戰能力；其航速可達30節（約時速56公里），能夠快速部署到全球任意地點。