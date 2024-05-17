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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

多圖／柯建銘預言「史上最大衝突」　立法院格鬥場實錄

記者皮心瑀／台北報導

國民黨團、民眾黨團所提的國會改革五法17日於立法院三讀表決，早在昨天，民進黨團總召柯建銘就嗆院會將爆發「史上最大衝突」，而今天的立法院，有人被打、被鎖喉，也有人受傷、倒地，立法院儼然成為格鬥場，國民黨立委徐巧芯還拿出自備的直笛，一時之間讓議場全都靜默下來。《ETtoday新聞雲》帶您透過鏡頭，一窺現場到底多混亂。

議場前鎖喉、架脖子

▲▼立法院會 朝野衝突後 衝議場。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼立法院會 朝野衝突後 衝議場。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼立法院會 朝野衝突後 衝議場。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼立法院會 朝野衝突後 衝議場。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立委於議場前爆推擠衝突。（圖／記者屠惠剛攝）

為讓國會改革五法闖關三讀，藍營早已24小時不斷電輪班在議場前守候，但今還沒7點藍綠白就在議場前面爆發衝突。民進黨立委洪申翰、鍾佳濱試圖進入議場遭阻擋，洪申翰被架住脖子，鍾佳濱則與國民黨立委謝龍介、陳雪生扭打，謝龍介還使出「鎖喉攻」。

王美惠扯警帽打警

▲▼ 王美惠扯警察小帽連環K。（圖／ETtoday攝影中心）

▲王美惠與警察衝突。（圖／ETtoday攝影中心）

同樣試圖進入議場的民進黨立委王美惠則出手攻擊議場門口駐衛警，除了扯下駐警員小帽外，還連環打了該員警好幾下。對此，王美惠說，自己是因為7點了駐警還不讓人進去，她一直以來很尊重警察，但不該介入立院議場紛爭，「他如果所有立委都放行，我會生氣嗎？」

保安警察第六總隊第一大隊長戴修身受訪回應，警察正常範圍的部署，議場只要門打開都會有正常部署。

黃國昌遭摑

▲▼郭國文與黃國昌衝突 排山掌 連續畫面。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼郭國文與黃國昌衝突 排山掌 連續畫面。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼郭國文與黃國昌衝突 排山掌 連續畫面。（圖／記者屠惠剛攝）

▲郭國文與黃國昌衝突。（圖／記者屠惠剛攝）

當各家立委在簽到排案時，民進黨立委郭國文因民眾黨團總召黃國昌對著民進黨團總召柯建銘吼「可以這樣插隊嗎？」，上前推打黃國昌的臉，讓黃國昌爆氣怒轟「可以這樣打人嗎？」。

事後郭國文說，自己受不了黃國昌的咆哮跟口水，所以把噪音製造口轉向，但也酸「我真的錯了，我應該摸黃國昌的頭兩下說你好乖，這應該才是關掉咆哮的開關。」

國民黨團占領主席台

▲▼立法院院會，國民黨立委群聚主席台，徐巧芯吹直笛與喇叭。（圖／記者李毓康攝）

▲▼立法院院會，國民黨立委群聚主席台，徐巧芯吹直笛與喇叭。（圖／記者李毓康攝）

▲▼立法院會 朝野衝突後 遍地遺留物 陳玉珍。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼立法院院會，國民黨團總召傅崐萁登高一呼帶領黨籍立委佔據主席台 。（圖／記者李毓康攝）

▲▼立法院院會 朝野衝突 洪申翰 張智倫等 洪申翰倒地。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨立委洪申翰被推擠倒地。（圖／記者屠惠剛、李毓康攝）

陳菁徽被撲倒

立法院長韓國瑜稍早終於在國民黨、民眾黨立委們護衛下進場，但在報告事項階段，藍綠就爆發衝突，司儀在報告四十八項「國家通訊傳播委員會組織法第四條及第五條條文修正草案」時，綠委提異議，因此進行表決，此時的藍委分批，一邊站在韓國瑜旁邊，一邊衝下台按表決器。第一次表決時國民黨獲勝，民進黨再提一次重複表決，但在投票時鍾佳濱趁亂要衝向主席台，沒想到陳菁徽一個快腳，直接跳上台上阻擋鍾佳濱，兩人便直接衝撞在一起，雙雙掉到座椅上，滾下主席台。

▲▼立法院院會，民進黨立委鍾佳濱跳上主席台抱住國民黨立委陳菁徽一起跌落地面。（圖／記者李毓康攝）

▲▼立法院院會，民進黨立委鍾佳濱跳上主席台抱住國民黨立委陳菁徽一起跌落地面。（圖／記者李毓康攝）

▲立法院院會爆發藍綠衝突，鍾佳濱跳上主席台撲倒陳菁徽。（圖／記者林敬旻攝）

▲立法院院會爆發藍綠衝突，鍾佳濱跳上主席台撲倒陳菁徽。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨立委鍾佳濱搶攻主席台，撲倒一箭步跳上主席台阻擋的國民黨立委陳菁徽。（圖／記者林敬旻攝）

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