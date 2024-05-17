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大陸 大陸焦點 特派現場

女屍2千年不腐！AI復原「辛追夫人」最真實容貌…被譽東方睡美人

▲辛追夫人3D數字人形象首次公開發布。（圖／新華社）

▲辛追夫人3D形象首次公開發布。（圖／新華社）

記者鄭思楠／綜合報導

至今已經2000多歲的西漢女屍「辛追」（西元前217年－前168年），於1972年出土時，不僅關節可以活動，連血管也清楚可見，宛如剛下葬的屍身，因此又有「東方睡美人」之稱。17日，湖南博物院首次公開發布「辛追夫人」3D形象。

據《新華社》報導，3D數字人以上世紀70年代馬王堆漢墓辛追出土時的頭部掃描X光片為主要依據，最大限度復原了其容貌。

▲▼湖南省博物館的收藏，被譽為是尚保存最完整的濕屍「辛追夫人」。（圖／CFP）

▲被譽為是尚保存最完整的濕屍「辛追夫人」。（圖／CFP）

2024年是馬王堆漢墓完成考古發掘50周年。馬王堆漢墓是西漢長沙國丞相、轪侯利蒼一家三口的墓葬，共出土3000多件（套）珍貴文物，是20世紀最重大的考古發現之一。其中，一號墓出土的辛追夫人遺體是世界上已發現的保存時間最長的濕屍。

馬王堆漢墓一共有3座墓，分別是西漢初期長沙國丞相與妻兒的墳墓。1972年1月16日，考古學家在16米深的馬王堆漢墓一號墓中，發現了辛追的屍體及大量的陪葬品。辛追出土後發現她身上包裹著18層的衣物，還覆蓋著2層衾被，身高154公分，體重34公斤。但令考古學家震驚的是，雖然已在地下沉睡超過20個世紀，但當時辛追除了眼球突出、以及舌頭外吐等表面變形之外，幾乎像是具剛入土的女屍，全身潤澤軟、組織仍有彈性、關節尚可活動，眼睫毛及鼻毛尚存，左耳鼓膜完好，手指及腳趾紋路清晰。

經解剖發現，其內臟保存完好，膠原纖維和剛去世時相似，細如髮絲的肺部迷走神經可數。血管裹有凝固的血塊，血型為A型。按病理檢查，辛追生前患有多種疾病，如冠心病、動脈粥樣硬化、多發性膽石病；在直腸和肝臟內發現鞭蟲卵、蟯蟲卵、血吸蟲卵；在其食道、腸胃內有138粒半甜瓜子，可知死於瓜熟季節，且在進食瓜果3至4小時內身亡。按病理推斷，可能由膽絞痛引起冠心病發作致死，去世時年50歲。

▲辛追夫人3D數字人形象首次公開發布。（圖／新華社）

由於當時考古條件受限，以及保護能力的不當，現在在網路上搜尋辛追夫人遺骸的照片時，看到的都是較為恐怖的面容。

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