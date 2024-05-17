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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／簽到爆衝突！黃國昌遭掌摑　綠委吼：你不要一直噴口水　

▲▼張宏陸 黃國昌 衝突。（圖／記者屠惠剛攝）

▲黃國昌遭打臉。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

記者崔至雲／台北報導

國民黨團今（17日）力拚國會改革五法闖關三讀，不過還沒7點藍綠白就在議場前面爆發嚴重衝突。隨後國民黨立委萬美玲及民眾黨立委黃國昌在簽到處排案時，民進黨立委郭國文因黃國昌對著柯建銘吼「可以這樣插隊嗎？」上前打黃國昌的臉，讓黃國昌爆氣怒轟「可以這樣打人嗎？」。

▲▼張宏陸 黃國昌 衝突。（圖／記者屠惠剛攝）

7點04分時萬美玲在簽到處完成送案，並向媒體表示，「現在已經完成送案了」，一旁的黃國昌也簽名後，媒體問到，對於剛剛民進黨插隊的衝突怎麼看？黃國昌先喊「遺憾啦！」他們跟國民黨團在這邊等了兩天多，民進黨專門來割稻尾的，插隊、暴力，還來割稻尾，「我們等了兩天多耶！民進黨就直接來割稻尾」。

▲▼張宏陸 黃國昌 衝突。（圖／記者屠惠剛攝）

黃國昌再罵，民進黨不僅示範是「芭樂黨還是插隊黨！莫名其妙，他們這種民主素養，比小學生還差，小學生都知道要排隊」，此時民進黨總召柯建銘剛好在黃身後簽到，媒體問到，黃國昌覺得你們連小學生都不如，怎麼看？柯建銘沒回應，黃國昌看到柯建銘後，回頭吼「可以這樣插隊喔？」

▲▼黃國昌遭郭國文打巴掌。（圖／記者崔至雲攝）

在黃國昌不斷重複「可以這樣插隊喔？」柯建銘也怒氣回罵，此時郭國文忽然上前打了黃國昌的臉，並說「你是在大聲啥！口水不要一直噴」，讓黃國昌爆氣「你打人喔！我沒有動手喔！剛剛誰動手！」最後在萬美玲制止下，雙方才各自離開。
 

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