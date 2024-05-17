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從「8.6度喝到58度」幫酒櫃增添含金量！限量「第16任總統副總統就職紀念酒」熱賣中

▲▼金門高粱酒,高粱,縣民配售,賴清德,蕭美琴,總統就職,520,紀念酒。（圖／記者周宸亘攝）

▲讓全台酒饕都在敲杯等待的「中華民國第16任總統副總統就職紀念酒」終於現身亮相！（圖／記者周宸亘攝，下同）

消費中心／綜合報導

5月20日「第16任總統副總統就職典禮」進入倒數！通常在這個時候，除了支持者開始期待新政府、新內閣帶來的新氣象，對於酒饕與藏家來說，也是需要眼明手快、幫酒櫃的金門高粱酒收藏多增加幾支的關鍵時刻。沒錯，熱愛中式白酒的老饕都在敲杯等待的「中華民國第16任總統副總統就職紀念酒」，終於一字排開現身了，以下整理出此次金門酒廠限量推出的第16任總統副總統就職紀念酒的特色與珍稀性，以及值得入手的必收理由，讓等了4年的酒饕們想一次全收也不用再找藉口！

53度第16任總統副總統紀念酒（0.6L／建議售價NT$500）
必收理由：酒基特別調合金城老廠10年酒齡的冬釀二鍋頭，「清、雅、醇、厚」的酒體特色，絕對好喝！

▲▼金門高粱酒,高粱,縣民配售,賴清德,蕭美琴,總統就職,520,紀念酒。（圖／記者周宸亘攝）

「縣民配售酒」這5個字，基本上就是絕對必收的理由！不為別的，就是為了「縣民配售酒」一如既往的優秀品質、醇厚口感，無論從品飲或期待增值的角度來看，都擁有極高的收藏價值。

今年，金門酒廠也特別以準總統賴清德、準副總統蕭美琴授權肖像做為主題，紀念台灣民主再往前踏一大步的嶄新進程，同時也以壯闊台灣綠為主色設計，圍繞在正副總統兩旁的雙龍，不只代表金酒更象徵在甲辰龍年守護台灣。

至於酒饕最期待的品飲部分，當然不能馬虎！由金門酒廠首席調酒師組織的品酒團隊，經過精心研擬和多輪次的品評篩選，最終確定的53度特調酒體設計配方，除了嚴格挑選各種特殊風味的高粱酒基，最特別的是還調合了金城老廠10年酒齡的冬釀二鍋頭，締造出別具「清、雅、醇、厚」的特色酒體。初入口時即使酒體醇厚，但仍然品飲得到果梨、蘋果、花蜜甜香、麴香等複合香氣的清甜，品飲感官更敏銳的酒饕，還能細嚐到猶如微青梅汁的蜜甜感，為醇雅陳酒注入淡淡的酸爽，並帶來悠長且甘美的韻味。細緻綿長的酒感，每一滴皆來自MADE IN TAIWAN的絕傲佳釀，當然值得好好收藏！
入手通路：金門地區盤商&特產業者、台灣菸酒專賣店

38度／58度第16任總統副總統就職紀念酒（0.6L／NT$390、0.75L／NT$660）
必收理由：一次入手兩款，不僅可以喝到兩種截然不同的酒感，收藏起來更有可看性！

▲▼金門高粱酒,高粱,縣民配售,賴清德,蕭美琴,總統就職,520,紀念酒。（圖／記者周宸亘攝）

分別以——象徵台灣綻放著獨一無二光芒的「輝煌金」、象徵為台灣注入更多前景與活力的「尊榮紫」為主色，這2款的酒標也以層次感帶出「漸入佳境」的好兆頭，象徵堅毅的台灣山稜和象徵希望的冉冉天燈圖騰也在畫面中，跟著正副總統的笑容，展現專屬於台灣的光榮與活力，身為「驕傲ㄟ台灣人」的你，當然就該把兩款一次收藏！

喜愛優雅酒感的老饕，不能錯過「38度第16任總統副總統就職紀念酒」為此次紀念賦予的爽淨綿甜，清若泉水的酒體，入口可嚐出微酸且細緻的甜果蜜香，尾韻微甘悠長，幾杯喝下肚還是能享受38度獨有的清雅口感，難怪是無數酒饕一品再品的經典高粱酒。

同樣也被純飲愛好者奉為上品的「58度第16任總統副總統就職紀念酒」，保留了更為馥郁且層次豐富的香氣，一樣是清澈如泉水般的酒體，入口卻立刻以柔順飽滿的口感，滿足所有老饕的酒魂，而且帶有迷人勁道的回甘酒香也逐漸盈滿口腔與鼻息，樹立了最佳白酒的頂尖標準！
入手通路：
38度／傳統通路、菸酒專賣店、金酒福委會門市、金酒金門&台灣直營門市
58度／金門地區盤商&特產業者、金酒福委會門市、金酒金門&台灣直營門市

56度第16任總統副總統就職紀念酒「創造新局」（0.7L／NT$2,500）
必收理由：透過書法字與外盒設計，為美酒帶出「力與美」的象徵，看好新任正副總統與酒友都能擁有「創造新局」的力量！

▲▼金門高粱酒,高粱,縣民配售,賴清德,蕭美琴,總統就職,520,紀念酒。（圖／記者周宸亘攝）

最近的生活正好也面臨到新挑戰或新跑道嗎？不如就入手這瓶「創造新局」，一起好好激勵自己，和台灣並肩昂首邁進吧！台灣新任正副總統即將就職，就像是站上全新賽局引領民眾一同啟動「創造新局」的能量，這份期待也被巧妙地融入了就職紀念酒的設計中。

酒標以充滿張力、清朗俊逸的「創造新局」燙金書法字為主視覺，加上燙金的台、澎、金、馬地圖，象徵全國齊心一致的力量！沉穩的外盒展現台灣逆境突圍的底氣。金色的律動線條在黑色的底色上蔓延，像是台灣不斷向四面八方突破發展的生命力，閃耀出璀璨奪目的美好光輝，相輝映成璀璨奪目的美好光輝。

眾所矚目的酒質，更是嚴選窖藏各式優質陳年酒基，再經過難度之高的「以酒勾酒」獨特勾調工藝，並窖藏三年淬煉而成，調合出專屬於中式白酒溫醇柔順的萬種風情！可想而知，酒體自然香氣層次豐富，透過糧香、醇香、清香、果香、甜香、酸香、陳窖香等多種香氣相互堆疊交織，形成相當獨特的香氣組合，讓人啜飲一口，就能感受到窖陳甘順圓潤的口感以及酒體的飽滿質感。擁有無與倫比質感的紀念酒，放在酒櫃最顯眼的位置上，每回就能與志同道合的老友一同共享象徵光明燦爛的酒感與美意！
入手通路：全台全家便利商店、金酒福委會門市、金酒金門&台灣直營門市

8.6度金門啤酒Kinmen Beer總統版（0.35L／單瓶NT$160、盒裝6入NT$960）
必收理由：添加高粱為原料的零糖值啤酒，喝得出截然不同的順口濃郁風味，推薦啤酒控入手一瓶試試！

▲▼金門高粱酒,高粱,縣民配售,賴清德,蕭美琴,總統就職,520,紀念酒。（圖／記者周宸亘攝）

沒見過這麼Ｑ的新任正副總統就職紀念酒！以Q版正副總統微笑握拳的振奮形象為酒標，展現出台灣獨有的多元共融和豐沛活力！而在新任正副總統身後的就是在國際上能見度超高的101大樓、野柳女王頭、天燈等插畫，讓整個台灣意象看起來更具有蓬勃的生命力！

至於由金門酒廠推出的8.6度金門啤酒，當然就是和一般啤酒不一樣！特選高粱和小麥為主要原料，經過糖化後加入，讓糖度完全消失甚至不含殘糖，貼心的「零糖值啤酒」設計讓每位酒友都不怕喝得有負擔！最關鍵的啤酒花則是選擇美國產具果香的種類，以低溫冷泡的手法，萃取出宛如檸檬皮、柑橘、荔枝的果香香氣，讓前段果香香氣與中段麥芽風味在味蕾整個無縫接軌，呈現芬芳馥郁、讓人回味再三的颯爽感，啤酒控們無論如何都該入手一瓶試試！
入手通路：全台全家便利商店、金酒福委會門市、金酒金門&台灣直營門市

除此之外，今年的就職紀念酒還有「美德版」46度戰酒黑金龍（瓷瓶）0.5L、38度玻璃瓶轉印版0.6L，以及「堅強驕傲版」58度瓷瓶0.7L、58玻璃瓶轉印版0.75L共4款，陸續在傳統通路、KA通路與菸酒專賣店等通路上架販售，兩種截然不同質感的瓶身，以翻轉漢字和大氣燙金書法的設計，帶出台灣引以為傲的設計軟實力！

今年的美酒收藏扣打，不妨就多留幾支給「第16任總統副總統就職紀念酒」系列，讓優美的金門高粱酒酒質與帶有絕佳質感的酒款設計，紀念這象徵難得與進步的一刻，也為私人酒櫃納進這些限量的珍稀收藏。

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