　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

517國際不再恐同日！蕭美琴向「妮妃雅」致謝　憶同婚立法艱辛過程

▲▼ 準副總統蕭美琴。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲準副總統蕭美琴。（圖／記者翁伊森翻攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

5月17日除了是國際不再恐同日，也是台灣同婚專法完成立法的日子。對此，準副總統蕭美琴今（17日）表示，自己想要對榮獲《魯保羅變裝秀》冠軍的妮妃雅（Nymphia Wind）以及像妮妃雅一樣各種性別氣質的孩子們說：謝謝你們勇敢做自己，此外，蕭美琴也回憶起自己在2006年，擔任立委時，推動《同性婚姻》草案的立法過程。

蕭美琴提到，1990年5月17日，世界衛生組織（WHO）將同性戀從國際疾病與相關健康問題統計分類（ICD）中刪除，台灣也在2019年的517，正式通過了《司法院釋字第七四八號解釋施行法》，成為亞洲第一個通過同性婚姻的國家。

關於同婚專法立法過程，蕭美琴表示，這一路走來，包含許多人的努力，她也有幸參與其中。「2006年在我擔任立委時，第一次提出《同性婚姻法》草案，雖然當時被退回程序委員會，但我們沒有放棄。」

蕭美琴認為，推動法案、倡導平權的過程中，所遇上的困難，都無法與那些在生活中，被扭曲的資訊所誤解打壓的同志們相比。

蕭美琴感慨，所幸台灣迎來了那一天，釋字748三讀通過時，立法院外出現了大雨過後的彩虹，相當戲劇性，卻不違和。

不過，蕭美琴也坦言，即使到了今天，還有許多社會的對話和溝通要持續努力。「同志運動並非在同婚通過的那一刻畫下句點，結了婚之後還要繼續相愛，社會上對同志的污名與標籤，也同樣需要大家一起化解。」

蕭美琴說，台灣是世界的台灣，要一起進步，一起變好，藉由這個紀念日，她也想對榮獲《魯保羅變裝秀》冠軍的妮妃雅（Nymphia Wind），以及跟妮妃雅一樣各種性別氣質的孩子們說：謝謝你，謝謝你們勇敢做自己。

ET快訊
鍾佳濱用柔道禁招「雙腿刈」撂倒女立委！黑帶好手震驚
陸女「身穿紅衣」百貨公司墜亡！PO千字文痛訴：化成厲鬼報仇
韓國瑜請「已送醫」綠委發言　綠營炸鍋：在台大怎麼發言？
快訊／台文館、廠商抄襲！陸繪師要告了
「立法院大戰」再成國際笑柄　路透：台灣是暴躁的民主國家
NONO涉性侵猥褻6女！律師估刑期「比秦偉還重」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

立院打架到底在吵啥？王婉諭解釋了：最該改革的是傲慢心態

代賴清德赴醫院探視受傷立委　潘孟安：議事攻防仍要注意安全

鍾佳濱用柔道禁招「雙腿刈」撂倒陳菁徽！黑帶好手震驚：令人感動

韓國瑜請「已送醫」綠委依序發言　綠營炸鍋：在台大怎麼發言？

快訊／立院表決衝突不斷！　4綠委1藍委急送台大

直擊／3綠委送醫綠營氣炸狂罵　藍營鴉雀無聲僅陳玉珍舌戰群儒

快訊／潘孟安將代賴清德赴醫院慰問：有立委送醫不宜再進行議事

「立法院大戰」再成國際笑柄　路透社：台灣是暴躁的民主國家

小英8年／學者評兩岸踩穩「對等尊嚴」　維持現狀成定海神針

小英8年／學者評兩岸「內有餘外不足」　中共壓縮我迴旋空間

編號3469！Toyz住3人房　監獄第一頓肉菜配白飯

富邦女孩檸檬球場秀歌喉　李雅英、慈妹憋笑表情失守

Toyz輕裝報到入監！6親友到場「擁抱送別」

睡著的小孩手會伸直？　他舉高和熟睡弟成對比

日本男孩獨特擲球方式　網友驚呼：是螺旋丸！

美國試乘無人計程車！　智能駕駛全程安穩通行

娃與媽比較胸部大小　得不到爸認同大崩潰

日男變身「阿拉斯加犬」　搖尾巴＋嘴開合超逼真

鶴The Crane不小心撕破金曲入圍獎單　緊張搶救：拼回來了XD

金曲35幕後／陳子鴻曝他們是遺珠　蔡依林入圍作曲人「歌很好聽」

立院打架到底在吵啥？王婉諭解釋了：最該改革的是傲慢心態

代賴清德赴醫院探視受傷立委　潘孟安：議事攻防仍要注意安全

鍾佳濱用柔道禁招「雙腿刈」撂倒陳菁徽！黑帶好手震驚：令人感動

韓國瑜請「已送醫」綠委依序發言　綠營炸鍋：在台大怎麼發言？

快訊／立院表決衝突不斷！　4綠委1藍委急送台大

直擊／3綠委送醫綠營氣炸狂罵　藍營鴉雀無聲僅陳玉珍舌戰群儒

快訊／潘孟安將代賴清德赴醫院慰問：有立委送醫不宜再進行議事

「立法院大戰」再成國際笑柄　路透社：台灣是暴躁的民主國家

小英8年／學者評兩岸踩穩「對等尊嚴」　維持現狀成定海神針

小英8年／學者評兩岸「內有餘外不足」　中共壓縮我迴旋空間

立院打架到底在吵啥？王婉諭解釋了：最該改革的是傲慢心態

臺東市連續兩起嚴重車禍　警方強力執法取締85案

林可彤出國大病！痛到整夜未眠「抱小孩老公爆哭」：真的壓力太大

大陸新創電動車廠「零跑正式進軍歐洲」！首波2款新車現正籌備中

Toyz入獄還有新影片　「偉健除三害」讓粉絲喊尊敬：哏開到自己身上

快訊／味全第7局海灌7分　8比1中斷富邦3連勝

外送員車旁亂尿！竟勒死排班小黃司機　國民法官判13年半

馬國狂徒「搶衝鋒槍」進警局開戰！2警殉職　1人頭部被子彈打穿

代賴清德赴醫院探視受傷立委　潘孟安：議事攻防仍要注意安全

鍾佳濱用柔道禁招「雙腿刈」撂倒陳菁徽！黑帶好手震驚：令人感動

直播妹「忘了裡面沒穿」掀背心雙球彈出6千人看光

政治熱門新聞

快訊／鍾佳濱衝主席台！　正妹藍委遭飛撲從桌上摔落地面

快訊／國會戰神黃國昌被打臉！　全程影片曝光

大混戰！2名1米8藍委「伺候」鍾佳濱　謝龍介用鎖喉功：這裡歸我管

快訊／驚天一偷！郭國文搶走周萬來資料衝出議場　現場藍委全傻住

鍾佳濱三度道歉稱「滑倒」　陳菁徽轟：我活該遭襲臀嗎？

徐巧芯「立院吹笛」影片曝光　現場一片沈默

快訊／議場衝突不斷！綠委女戰神暴襲警　扯警察小帽連環K

快訊／綠委搶佔主席台被藍拉下「頭著地」擔架抬走　緊急搭救護車送醫

快訊／藍營佔領主席台！藍綠委隔「台」互嗆　徐巧芯讓現場數度沈默

快訊／大場面！洪申翰一夫當關出動4藍委阻擋　女立委尖叫聲不斷

73歲上將藍委站衝突第一線　綠委嚇壞要陳永康後退：注意安全啦！

「排山掌」怒推黃國昌臉頰　郭國文認錯：我應該摸兩下頭說你好乖

快訊／簽到爆衝突！黃國昌遭掌摑　綠委吼：你不要一直噴口水　

快訊／綠營出招！突襲要求表決　國民黨團54立委被迫議場折返跑

更多熱門

相關新聞

「我的小孩是同志」接受度首破6成

「我的小孩是同志」接受度首破6成

同婚通過5周年，「彩虹平權大平台」針對同志權益、人工生殖法的社會態度，今（17）日公布民調結果，除了大眾對同婚支持度增加至56.5%，對於「我的小孩是同志」接受度首度突破6成；不過許多項目都是微幅成長或是持平，也讓性別團體認為，台灣的性平意識還要提升，不僅是在學校教育努力，也要在社區做宣導。

賴清德520就任總統　外交部：有近700位外國政要表達祝賀之意

賴清德520就任總統　外交部：有近700位外國政要表達祝賀之意

妮妃雅黃蓮花變裝　農業部：就是臺灣萍蓬草

妮妃雅黃蓮花變裝　農業部：就是臺灣萍蓬草

蕭美琴維安呼號敲定「安平警衛室」　賴清德沿用「萬里警衛室」

蕭美琴維安呼號敲定「安平警衛室」　賴清德沿用「萬里警衛室」

賴蕭就職紀念金、銀鑄錠「最高要價30520元」　中華郵政520發行

賴蕭就職紀念金、銀鑄錠「最高要價30520元」　中華郵政520發行

關鍵字：

蕭美琴妮妃雅Nymphia Wind國際不再恐同日517同婚

讀者迴響

熱門新聞

黃子佼爆6藝人涉毒　偵查結果出爐

NONO尾隨進女廁！熊抱強揉喊：跟我打X很爽　遭電擊落跑

Toyz入獄前「只討3色照」！

高中生機票出現「SSSS」 　登機前被攔下

法官辦公室幫詐團藏300萬　照片超諷刺

性侵少女逼賣淫雙腿刺字成蜂窩「霸道總裁」慘了

爆乳CEO疑遭換臉外流片　她蒐證喊告

女生「創業1行業」超好賺　全場認證：屌打上班族

星二代下海拍AV「錢包只剩423元」：能不能給我錢

快訊／鍾佳濱衝主席台！　正妹藍委遭飛撲從桌上摔落地面

男子與繼姪女發生20次性行為　地院判決出爐

NONO犯罪起手式曝！賓士成移動炮房　她被塞進後座性侵

黃子佼真的慘了！　律師酸爆：機率這麼低你都辦到了

快訊／00940換股開獎！增刪各21檔

台大主治醫師月薪多少？她公開薪資單：淚已流

更多

最夯影音

更多

編號3469！Toyz住3人房　監獄第一頓肉菜配白飯

富邦女孩檸檬球場秀歌喉　李雅英、慈妹憋笑表情失守

Toyz輕裝報到入監！6親友到場「擁抱送別」

睡著的小孩手會伸直？　他舉高和熟睡弟成對比

日本男孩獨特擲球方式　網友驚呼：是螺旋丸！

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【寶可夢旋風】送你去對戰

【寶可夢旋風】送你去對戰

Pokémon Ga-Olé捷拉奧拉杯挑戰賽將在東森廣場台北車站開打，APP搶先抽快速入場資格!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面