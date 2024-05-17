517國際不再恐同日！蕭美琴向「妮妃雅」致謝　憶同婚立法艱辛過程

▲準副總統蕭美琴。（圖／記者翁伊森翻攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

5月17日除了是國際不再恐同日，也是台灣同婚專法完成立法的日子。對此，準副總統蕭美琴今（17日）表示，自己想要對榮獲《魯保羅變裝秀》冠軍的妮妃雅（Nymphia Wind）以及像妮妃雅一樣各種性別氣質的孩子們說：謝謝你們勇敢做自己，此外，蕭美琴也回憶起自己在2006年，擔任立委時，推動《同性婚姻》草案的立法過程。

蕭美琴提到，1990年5月17日，世界衛生組織（WHO）將同性戀從國際疾病與相關健康問題統計分類（ICD）中刪除，台灣也在2019年的517，正式通過了《司法院釋字第七四八號解釋施行法》，成為亞洲第一個通過同性婚姻的國家。

關於同婚專法立法過程，蕭美琴表示，這一路走來，包含許多人的努力，她也有幸參與其中。「2006年在我擔任立委時，第一次提出《同性婚姻法》草案，雖然當時被退回程序委員會，但我們沒有放棄。」

蕭美琴認為，推動法案、倡導平權的過程中，所遇上的困難，都無法與那些在生活中，被扭曲的資訊所誤解打壓的同志們相比。

蕭美琴感慨，所幸台灣迎來了那一天，釋字748三讀通過時，立法院外出現了大雨過後的彩虹，相當戲劇性，卻不違和。

不過，蕭美琴也坦言，即使到了今天，還有許多社會的對話和溝通要持續努力。「同志運動並非在同婚通過的那一刻畫下句點，結了婚之後還要繼續相愛，社會上對同志的污名與標籤，也同樣需要大家一起化解。」

蕭美琴說，台灣是世界的台灣，要一起進步，一起變好，藉由這個紀念日，她也想對榮獲《魯保羅變裝秀》冠軍的妮妃雅（Nymphia Wind），以及跟妮妃雅一樣各種性別氣質的孩子們說：謝謝你，謝謝你們勇敢做自己。