小英8年／「一例一休」修法引民怨　勞資衝突致執政初期遭亂流

▲一例一休的修法過程衝突不斷。（圖／資料照）



總統蔡英文執政8年任內，推動多項改革，儘管兩岸依舊冷凍，區域緊張情勢攀升，但台灣也逐漸走向國際被世界看見。《ETtoday新聞雲》推出系列報導，盤整過去8年的10大事件，跟讀者回顧並解析對後續的政治影響，同時一起向小英時代告別。

記者陳家祥／台北報導

自創黨以來形象多是與勞工站在一起的民進黨，2016年重返執政後，社會各界對於勞基法修法期待相當高，但是綜觀 勞基法「一例一休」的修法過程，社會衝突不斷，勞團認為更動了勞基法核心的七休一精神，等於讓勞權倒退30年，所以就算蔡英文曾說出「勞工是她心中最軟的一塊」，勞團始終不領情。至於資方也不滿一例一休缺乏彈性。

台灣過去只規定每7天有1天例假，工時為雙週84小時，法定的週休二日只在公教人員與學生實施。逐年修法後，自2016年1月1日起，縮減為每週不得超過40小時，但行政院「配套」修正《勞動基準法施行細則》，刪除勞工7天國定假日。此時尚為前總統馬英九任內，由於朝野間、社會輿論難以達成共識，此修法在2016年4月8日遭立法院會議退回。

▲一例一休闖關，場外勞工團體大規模抗議。（圖／記者李毓康攝）



此次修法的癥點在於，因單週工時縮短為40小時，過往挪移為週休二日的元旦翌日（1月2日）、青年節（3月29日）、教師節（9月28日）、光復節（10月25日）、蔣公誕辰（10月31日）、國父誕辰（11月12日）以及行憲紀念日（12月25日）等，失去功能，勞工跟著公務員與學生取消前述的7天假。但一來一往勞工能多出6天的休假，勞工還多出1天的51勞動節。

但勞團主張，「週休二日落實與否」與「7天國定假日存廢」，並非絕對相關的因果關係；且在普遍過勞的環境下，多出的休假只是讓勞工滿足最基本的休假權利而已。更不用說，時薪制勞工依法從此無法在該7天享有國定假日雙倍的薪水，因此收入減少。

而在2016年1月大選投票前夕，當時仍為總統候選人的蔡英文在接見工鬥等勞團代表時，承諾「若損及勞工權益，不會砍假」。隨後蔡英文上任後，面對砍假與否的燙手山芋，重返執政的民進黨政府一度釋出恢復7天假、全國同享周休二日、國定假日全國一致的方向處理。

但意外的是，2016年6月2日，民進黨立法院黨團總召柯建銘以及勞動部、經濟部官員與中華民國全國工業總會、中華民國全國商業總會、中華民國工商協進會等資方代表商討勞工休假問題，最後竟確定維持馬英九政府版本，砍掉7天國定假日，附帶全體勞工每週「一例一休」作為配套，引發社會譁然。

隨後在7月立法院內展開激烈攻防。民進黨本訂下9月28日前完成修法的目標，計畫在21日衛環委員會通過交付黨團協商，經過1個月「冷凍期」後直送院會，再於8月底再開臨時會，完成二、三讀程序。

但場外勞團自7月19日起展開絕食，實際到了21日後，衛環召委、民進黨籍的林淑芬拒絕主持會議，加上時代力量佔領主席台杯葛，過程紛擾混亂，連黨內都意見分歧，最終黨團總召柯建銘決定放棄928前修法完成的計畫。

對於一例一休的爭議，總統蔡英文2016年11月13日接受媒體專訪時說，「對民進黨來說，這是有史以來最痛苦的事」，中小企業也是民進黨長期夥伴，勞工本就是民進黨心裡最軟的那塊，現階段只能以「勞工最大利益、中小企業又可接受」找出一個方案，等中小企業成功轉型、經濟恢復動能以後再來考慮下階段能給勞工做什麼。

最終，引發社會動盪爭執不下的《勞基法》修法，民進黨將時代力量主張的「特休假應記載在勞工工資清冊，每年以書面通知勞工」、「如認為勞工權利不存在，雇主應負舉證責任」納入。2016年12月6日的院會，民進黨委員以人數優勢驅離佔據議場主席台發言的國民黨立委後，開始逐條表決，到晚間10點多，全部條文皆照民進黨版本通過。

如今回過頭看，民進黨自創黨以來的社會形象、立場，都是偏向勞工一方，勞方對於新政府上任後的勞工政策有高度期待，也因此當年修法才會引發這麼大的反彈。事實上，當時執政團隊在處理修法時，在對外說明、與民團溝通以及議題操作上都有精進的空間，「或許」可以減少勞工的反彈。

透過修法，即便拿掉7天假，但統一了全國各產業對週休二日的定義，讓勞工有更明確的休假規範可遵循，不再是透過挪移的方式來達成，且實際上勞工的假也更多。在修法一年後，也有調查指出，勞工確實工時變低、加班費變多。

不論是勞工還是企業，勞、資雙方都是有投票權的國民，身為執政者能做的只能盡力取得兩造之間的平衡，稍有偏向任何一方都會引發反彈。從一例一休的修法以及後續配套研擬，加上8年任期年年都有調漲基本工資的措施，讓起薪來到2萬7470元，等於提升了最基層、最弱勢勞工的權益。