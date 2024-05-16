爸爸買陸製水壺給兒被罵！老婆堅持「台灣製」吵翻　一票家長挺她

▲孩子使用的水壺，意外成為夫妻倆爭執的導火線...（圖／達志影像／示意圖）

網搜小組／柯沛辰報導

為了孩子的平安健康，父母總是會注意各種日用品的材質或產地。不過，一名男網友近日發文抱怨，稱兒子把水壺弄丟了，後來他到賣場東挑西選，相中一個外觀、材質都不錯的中國製水壺，上頭也有SGS檢驗合格標章，不料妻子卻堅持要「台灣製」，兩人為此大吵一架，讓他不禁想問「這種事是要堅持啥？」掀起熱議。

原PO在PTT媽寶板發文表示，最近小孩的水壺弄丟了，他去某賣場挑水壺，雖然架上有台灣製的，但選擇很少，而且材質軟趴趴，其餘清一色都是中國製，少部分越南製，所以若要選一個外觀跟容量都滿意的，最後只能選中國製。

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沒想到，當原PO興高采烈回到家，替水壺貼上兒子最愛的汪汪隊貼紙，卻跟老婆吵了起來，因為妻子堅持要台灣製的，讓他很無奈，「我覺得她很無聊，這世代是要怎麼脫離中國製的東西啊，何況人家上架的水壺都有SGS檢驗合格了，這種事是要堅持啥？」

對此，許多家長紛紛留言，「我們家會碰到嘴巴的都會盡量挑台灣製的」、「除非嬰兒用品大廠做的，否則會盡量避開中國製」、「會！小寶寶時期我們非常堅持，漸漸大了貼身內衣褲也如此」、「玩具就算了，但水壺明明很多台灣製跟日本製的」、「食物的容器一定避開中國製」、「底線是大品牌的中國製」。

也有人認同原PO看法，「黑心廠商不分國籍」、「你老婆堅持那就叫她自己找，誰堅持就誰負責囉」、「台製不一定比較好啊，然後去日本買一堆也是陸製，以後就是越南跟印度」、「沒有產地迷信，不管哪國製造只要有檢驗＞沒檢驗，何況台製很多原料還是來自中國只是在台灣貼標組裝」、「平常吃外食店家餐具，哪國製都不知道，還不是吃很開心」。

不過，也有網友一語道出問題核心，「看品牌跟認證+1，不過我們又不是你太太，得到大家的認同對你一點幫助都沒有」。