小北百貨母親節感恩限定　咖啡買一送一優惠

▲小北百貨為慰勞母親們平日的辛勞，於5/12母親節當日咖啡感恩大放送，凡至咖啡限定門市購買美式、拿鐵大杯咖啡，立即贈送同品項大杯一杯。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

寵愛媽咪不手軟，小北百貨為慰勞母親們的辛勞，於母親節當日咖啡感恩大放送，凡至咖啡限定門市購買美式、拿鐵大杯咖啡，立即贈送同品項大杯一杯，平均一杯最低只要23元，平時長期還有「大杯咖啡7折」的優惠，生活偶感微苦，而母親總是默默守護著我們，小北咖啡溫馨不打烊，陪您一同歡度這溫情時光。

24小時營業、全年無休的連鎖品牌「小北百貨」，現今也跟隨咖啡風潮，提供顧客現煮咖啡之服務。目前全台共有193家實體門市，特選其中的四分之一，即49家門市先行導入咖啡機，成為小北咖啡限定門市，還會不定時舉辦咖啡試飲活動供顧客享用。

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「SHOWBA COFFEE」是由精選UCC咖啡豆及優質鮮奶現沖而成，搭配可愛的小北超人專屬杯身，提供消費者在想喝的時候，24H都在的超值咖啡。

適逢小北30週年慶，全台門市推出多項商品下殺五折起，特價品最低只要9元，消費滿499元就送刮刮卡一張，還有機會抽中Lexus汽車及各項豪禮。快揪媽媽一起來去開心購物吧！詳細活動辦法，可關注小北百貨粉專之活動公告。