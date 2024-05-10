TEN THOUSAND COFFEE微風廣場店營業中　室內與室外的愜意空間

圖、文／TEN THOUSAND COFFEE提供

台北復興南路上的微風廣場，再度新增了一個你會想去的理由。TEN THOUSAND COFFEE，繼台北微風南山店、誠品松菸 2 號店，微風廣場 3 號店迎來眾人期待的開幕日。始自澳洲，風靡紐約的TEN THOUSAND COFFEE，貫徹「1 萬小時定律」的經營理念，漸進式地拓展其精品咖啡的世界版圖。

登入台灣不到兩年，TEN THOUSAND COFFEE迅速以優質精選的咖啡豆、擄獲人心的甜點品項，成為咖啡迷和甜點控朝聖的口袋名單。其中招牌維也納咖啡、焙茶奶霜咖啡以及那備受歡迎的療癒系甜點提拉米蘇及藍莓優格可頌，依然常駐於餐單中，值得一提的是，在微風廣場店，民眾還可以喝到專屬TEN THOUSAND獨特風味的隱藏版飲品——醇濃系列。

其中新品醇濃系列包括以奶油基底融合TEN THOUSAND獨有黑巧克力感濃縮咖啡的「醇濃黑咖啡拿鐵」，假如不愛咖啡的苦澀感，可來一杯濃郁、柔和的醇濃黑咖啡拿鐵。若想多點飲料口感，則可選擇將高級黑巧克力濃郁感升級，並加入黑巧克力片裝飾的「醇濃巧克力拿鐵」。

復興南路樓梯入口向GF走，穿越廊道，TEN THOUSAND COFFEE入駐於連鎖店前店址，BLACK&WHITE的視覺基調建構出TEN THOUSAND COFFEE的品牌形象輪廓，從咖啡杯、餐盤、出餐區、座位區到整體店裝，內斂簡約又高雅時尚。延續TEN THOUSAND COFFEE現代風店面的俐落都會氛圍，微風廣場店同樣搭配直角線條，規劃出室內與室外的座位區，並採用落地門窗，讓陽光得以自然灑入，且於戶外區品飲咖啡的午後，你能直接感受陽光的溫煦和微風的吹拂。

隨TEN THOUSAND COFFEE北台灣指標區域的擴張，下一步的要與大家見面的是預告許久，台中地區引頸期盼的TEN THOUSAND COFFEE「城市概念店」。與此同時，TEN THOUSAND COFFEE亦積極尋找桃園、台中、台南、高雄的加盟夥伴，聯繫方式：tenthousand_tw@gluuptw.com （email），期盼在不久後的將來，替全台民眾帶來更美好的咖啡體驗。

►微風南山店｜台北市信義區松智路 17 號 2 樓

►誠品松菸店｜台北市信義區菸廠路 712 號 1 樓

►微風廣場店｜台北市松山區復興南路一段 39 號 GF

►台中城市概念店｜即將正式開幕