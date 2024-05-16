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突然肚子痛！她急借廁所「請店員顧小孩」卻被拒：以後你也會當媽

▲▼廁所,公廁,馬桶,洗手間。（圖／資料照）

▲原PO突然肚子痛。（示意圖／ETtoday資料照）

記者曾筠淇／綜合報導

「是人都有三急，以後你也會當媽！」一名網友發文表示，她日前帶孩子逛市場時，因為一時肚子痛，所以就去附近早餐店借廁所，並請店員幫忙顧孩子，怎料卻被拒絕，讓她很不開心。貼文曝光後，一票網友直搖頭。

這名網友在「匿名公社」上發文表示，她日前帶孩子去逛市場時，突然肚子很痛，於是便跑去附近的早餐店借廁所，並請店員幫忙顧小孩。她透露，店內有3個店員，且當時沒什麼客人，怎料仍被拒絕，「閒閒沒事，站在旁邊幫我看一下小孩不行？」

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原PO當下感到不滿，於是忍痛跑去另一家店，「結果那間二話不說就幫我！」她強調自己不是不買東西，也早有向店家表明會消費，「小孩2歲多，我帶著要怎麼上廁所？是人都有三急，以後你也會當媽，幫個忙又不會死，少在那裡高高在上」。

貼文曝光後，大票網友直呼，「當然是抱進去一起上啊，我單打帶小孩也是這樣啊，店員本來就沒義務幫你啊，肯借廁所就不錯了」、「支持店員」、「自己生的小孩，別把責任放到店員身上好嗎？我的話，會回你：有一天我也會當媽，但是一個不會把小孩交給陌生人的媽」、「正常的媽媽會一起帶進去」、「得寸進尺」。

還有網友認為，「店家不敢答應顧小孩或許是因為怕本身太忙沒辦法專心顧你的小孩，萬一不見還是怎樣了怎麼辦」。

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