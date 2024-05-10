同事飛日本「主動幫代購」補貼旅費　他傻眼：比網購還貴！網吵翻

▲同事去日本玩。（示意圖／記者施怡妏攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

「她想賺代購費也不能找同事們開刀吧！」一名網友發文表示，他的同事因為要去日本玩，便主動詢問大家要不要買什麼東西，起初他沒有追問細節，心想代購費應該也就30、50元，怎料最後要收錢時，他才知道價格比「網購貴」，讓他很傻眼。貼文曝光後，引發討論。

這名網友在「匿名公社」上發文表示，他們同事因為要去日本玩，所以就主動詢問大家要不要買什麼東西，「想順便賺點代購費補貼旅費。」聞言，原PO便請同事幫忙買一款知名餅乾，「基於信任，我們大家都沒問代購費要多少，想說了不起一樣30至50元吧」。

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怎料同事從日本回台後，就說要收950元，比網路上的價格還要貴。原PO當下傻眼，「我想問一下你們能夠接受嗎？其他同事的也很誇張，但我是最誇張的。」他也直言，自己絕對不是不讓同事賺代購費，但如果價格比網購還要貴，他何必請同事幫忙？「她想賺代購費也不能找同事們開刀吧！」

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「剛從日本回來，算起來，光你那一盒，她賺超過100元」、「換算匯率她真的賺很大」、「同事有明講要幫買賺代購費，但是賣比網路貴，真的太會算」、「我會付，但這個人打槍，以後保持距離」。

不過也有網友認為，「一開始沒說清楚就付錢吧」、「都擺明要代購補貼旅費了，也事先告知了啊」、「不要請人家買，不就沒這種事，至少人家幫你扛回來，故意跟你收貴一點，以後你就不會叫人家幫你買」、「我覺得還好，網購有的還要等個7天以上才出貨」、「網購平台上面有些日貨不是日本來的」、「我覺得可以接受，因為至少真的日本購入」。

原PO也在留言處強調，「是她（同事）要賺代購費賺旅費，才到處問我們的，有些人甚至她還盧好幾天，我們也說方便為主，不是我們拜託她代購的。」而經由這次事件，「我們超過10個都學到教訓了」。