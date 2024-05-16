10歲時遭狼父性侵！害她上廁所流出血水　隱忍17年終於說出

▲狼父性侵女兒，害她在學校一直上廁所。此為示意圖。（示意圖／123RF）

記者吳銘峯／台北報導

台南市男子阿博（化名）20年前家暴妻子後，趁著妻子搬回娘家居住時，性侵當時年僅10歲的女兒。女兒遭侵犯後第二天，因為尿液中有血水而一直上廁所，引起老師注意，但母親選擇容忍。女兒隱忍17年後終於說出，一二審法院均將阿博判刑7年6月，案經上訴，最高法院16日駁回上訴定讞。

判決指出，阿博2004年間與妻子、一對兒女共同居住在台南市，但2005年4月間阿博對妻子家暴，妻子丟下一對兒女後，逃回娘家居住，阿博也經常在夜間飲酒澆愁。在妻子躲回娘家的這一個月裡，阿博竟在某晚將女兒叫入房間內，性侵女兒得逞；期間女兒雖然不斷哭泣拒絕，但仍被父親侵犯。

女兒遭侵犯後第二天，因為尿液中流出血水，在學校一直上廁所。當時的國小蔡姓導師發覺有異，出口詢問，這才發現她竟被父親「碰到她尿尿的地方」。導師隨即通報校方，並由社工介入。

當時社工、校方主任、母親，與地方上的村長共同開會，因母親認為「當時我希望孩子們有完整的家庭，我也不想把事情惹的太大，所以才原諒阿博。小孩在山下，上廁所的時候就隨便上，我就跟社工說有可能被刺到或怎樣，所以把這件事掩蓋下來」，最後性侵案不了了之。

女兒帶著痛苦的回憶，直到17年後進入教會，在一次分享中，提到自己小時候被父親性侵，還因為尿液有血水而一直上廁所。教友們聽聞後不敢大意，向家暴防治中心提報，全案因此爆發，阿博遭提起公訴。一二審法院均認定阿博有罪，將他判刑7年6月。全案再上訴，最高法院審理後，16日駁回上訴定讞。