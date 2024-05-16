　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

妹子脫內衣「乳頭處黃黃的」以為汗漬！苦主驚：這樣不正常

▲▼ 女大生七年沒穿內衣。（示意圖／翻攝自Pixabay）

▲示意圖，與本文無關。（示意圖／Pixabay）

記者鄺郁庭／綜合報導

貼身的私密衣物上，常流汗、有分泌物的地方難免留下痕跡，就有女網友發現，內衣上出現淡淡的黃漬，位置卻很奇怪，「內衣奶頭位置附近都會黃黃的，是正常的嗎？那是汗還是分泌物？」不少女生見狀，也直呼感覺不正常，「去醫院看一下」、「如果你以前沒有、現在有，要不要去看看醫生？」

女網友在Dcard求助，「想請問大家，內衣奶頭位置附近都會黃黃的，是正常的嗎？那是汗還是分泌物？」她也貼出照片，拍下內衣內側，在罩杯中間的位置，不管左右側，都有一小塊淡黃褐色的圓形漬痕，在白色內衣上相當明顯。

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文一出，就有女網友不以為意，表示自己也會，「應該是分泌物，我會定期照乳房超音波，之前問醫生說是正常的」、「我也會欸！覺得是流汗？洗了也洗不乾淨。」

不過，多數女生馬上紛紛搖頭，「我乳頭完全沒分泌物，這樣不正常吧？」「我之前也有這樣，後來愈來愈癢，也會一直流汁。去看皮膚科，他說是濕疹」、「建議去看看乳房外科，看看是否有纖維囊腫，曾經這樣過」、「建議就醫檢查喔！像我是泌乳激素影響」、「我之前乳頭上長濕疹會流組織液，你可能可以觀察一下有沒有長濕疹。」

就有女孩也驚呆，「我也會欸！我以為奶頭比較油（？）」、「我這幾個月開始也會，原來不正常嗎」、「我以前也沒有，最近開始有了」、「我也有這樣的情況，看了留言，原來這樣是不正常的嗎？」

還有苦主提醒要多注意，「我以前也會！而且是非常嚴重，整個奶頭都很癢，抓了之後變整個部分都黏黏的，超可怕，覺得自己壞掉。後來也是長期擦藥才好的，已經很多年都沒復發，原PO還是去看看醫生避免更嚴重」、「我朋友之前主要是因為內衣沒曬乾內襯發霉，結果導致異位性皮膚，他的內內爛到乳腺都快要可以看到。」

ET快訊
快訊／「阿龍」證實非原創、證據也偽造！台文館發出道歉聲明
赦扁成泡影！蔡英文任內2特赦　歷任總統紀錄一次看
上市大廠下周起停止買賣：接證交所通知
獨／蔡英文「確定無法特赦」陳水扁
小姊弟「喪葬費」恐壓垮家中經濟　業者喊：費用全免
爆衝突！邱議瑩嗆「傅氏王朝韓小弟」　傅崐萁怒摔手機
「媽媽是婊子！」藥劑師請辭　基隆醫院遭罰6萬

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／「阿龍」非原創、證據也偽造！台文館發出道歉聲明

車迷尖叫！F1冠軍車到台中　9／28七期市政路「封街飆速」

周末水氣多「雨灌進北東」　下周一鋒面報到雨區擴大全台

超有禮貌新人「1個字惹怒主管」　妹子搖頭：不得體

智慧型手機流行前「搭捷運會做什麼？」　網答案爆共鳴：真懷念

薛瑞元曝卸任第1件事「先休息」　王必勝喊之後只po吃喝玩樂

老公偷吃21歲姪女！2個月激戰18次　人妻氣炸：5個月孕肚找不到爸

台男「狂噴120萬」娶越南新娘！血淚文太衝擊：大多想嫁去南韓

婆婆怒了！不滿媳婦母親節表現　「1處罰」反被讚：感謝獎勵

國二生「考太好被調侃」怒持美工刀揮砍　同學手臂被割8公分送醫

男大生拄拐杖怨「大聯盟夢碎」　超哥遭求償6400萬當庭狠酸

Toyz將入獄剃平頭最後直播　哭到眼紅：保重2字這麼沉重

超哥親曝Toyz求償1億　不屑：無賴沒什麼好講

台人面試時都太謙虛！　女曝：老外不懂也說會

奴才抱小貓埋頭吸肚肚　還沒碰到...牠奶音慘叫

坤達拍Energy MV累喊：想當五月天XD Toro被選NG第一…許願看牛奶跳錯！

陳庭妮「自認適合當媽」被問到害羞　和胡宇威吵架⋯遭他「認真提問」KO

汪追機車被唸滿臉委屈　親爸和好下秒開心狂奔

中和櫃姐沒結過婚 獨養2子女生父曝光｜20240515 ET午間新聞

統一獅開除U18國手黃勇傳　財務問題斷送職棒路！

快訊／「阿龍」非原創、證據也偽造！台文館發出道歉聲明

車迷尖叫！F1冠軍車到台中　9／28七期市政路「封街飆速」

周末水氣多「雨灌進北東」　下周一鋒面報到雨區擴大全台

超有禮貌新人「1個字惹怒主管」　妹子搖頭：不得體

智慧型手機流行前「搭捷運會做什麼？」　網答案爆共鳴：真懷念

薛瑞元曝卸任第1件事「先休息」　王必勝喊之後只po吃喝玩樂

老公偷吃21歲姪女！2個月激戰18次　人妻氣炸：5個月孕肚找不到爸

台男「狂噴120萬」娶越南新娘！血淚文太衝擊：大多想嫁去南韓

婆婆怒了！不滿媳婦母親節表現　「1處罰」反被讚：感謝獎勵

國二生「考太好被調侃」怒持美工刀揮砍　同學手臂被割8公分送醫

柯建銘預告明立院可能爆發「史上最嚴重衝突」　藍委嗆挑燈夜戰

中國地方政府出手買房去庫存　杭州臨安新政受關注

旁聽高虹安涉貪案　律師蘇奕全：自願捐贈事實明確、私聘助理無不法所有意圖

議員關心幼托人力問題　南投縣府：研議開辦一般民眾假日培訓班

本田汽車中國銷售低迷擬裁員　1700名員工自願離職

竹市府職業安全衛生教育訓練登場　品質與安全意識再提升

快訊／「阿龍」非原創、證據也偽造！台文館發出道歉聲明

車迷尖叫！F1冠軍車到台中　9／28七期市政路「封街飆速」

陳建仁力挺蔡英文守住執政9局下　領軍內閣無看守期順利交棒

王君萍10歲兒剪新髮型被笑！「超成熟反應」讓她吃驚：孩子點醒我

玩水被抓包！萌喵雙手慢動作收回　睜大雙眼裝無辜...網：像沒事一樣

生活熱門新聞

台大主治醫師月薪多少？她公開薪資單：淚已流

女生「創業1行業」超好賺　全場認證：屌打上班族

Toyz送最後道別禮！全台免費換1杯飲料

為何台人討厭楊丞琳？　網點出2原因

3年前「全台最恐慌的1天」　他看電視震撼！

高中生必用2款App　學生認證：一下課就打開

觀光客搭電車「愛做1行為」！日本人怒：是霸凌

明清晨探15度　下周二迎鋒面「雷雨炸全台」

棒球國手突心肌梗塞倒地　搶命9天出院

高鐵被借手機「通話紀錄大傻眼」！妹子崩潰

新竹妹「求嫁竹科工程師」　自爆3興趣！一票人笑：刷掉

登山「2隻八腳魔王」爬褲上！內行示警：超危險

靠15元麵包爆紅！最後一間「淺草麵包」將收攤

老師接種「新冠疫苗」人生劇變　上課如人像斷線

更多熱門

相關新聞

為何台人討厭楊丞琳？　網點出2原因

為何台人討厭楊丞琳？　網點出2原因

女星楊丞琳日前在《歌手2024》演唱〈帶我走〉，不過唱到高音時，卻被批走音，她事後則坦言，自己「被緊張打敗了」。楊丞琳表演的影片在網路上瘋傳，就有網友不禁好奇拋問，為什麼有這麼多人不喜歡楊丞琳？貼文曝光後，引發討論。

後悔考高普考！　她嘆薪水低

後悔考高普考！　她嘆薪水低

抱緊鴻海不賣！他曝「驚人財富」感謝郭爸爸

抱緊鴻海不賣！他曝「驚人財富」感謝郭爸爸

本來在外租屋！想搬回家「媽媽要收錢」

本來在外租屋！想搬回家「媽媽要收錢」

股息領150萬！他沒工作「繳稅金額超狂」

股息領150萬！他沒工作「繳稅金額超狂」

關鍵字：

衣物內衣奶頭分泌物乳頭胸罩Dcard

讀者迴響

熱門新聞

台大主治醫師月薪多少？她公開薪資單：淚已流

Toyz入獄…女友被狠酸「可以兵變」

顧婕驚直腸癌第4期！「癌細胞擴散至肝臟」

女生「創業1行業」超好賺　全場認證：屌打上班族

Toyz送最後道別禮！全台免費換1杯飲料

篠崎泫「領養Toyz媽媽」！

盤點名人入獄！秦偉性侵少女　連千毅還在關

為何台人討厭楊丞琳？　網點出2原因

快訊／Faye詹雯婷957字揭F.I.R.鬧翻真相

37歲大叔娶19歲越南妹　「美妻照」曝光網炸鍋

妹子月經沒來「找男友通一下」隔天見血！婦科醫曝原因

3年前「全台最恐慌的1天」　他看電視震撼！

高中生必用2款App　學生認證：一下課就打開

特斯拉高速撞建築物　3人被噴飛當場死亡

威力彩一注獨得！　女子捐500萬回饋雲林

更多

最夯影音

更多

男大生拄拐杖怨「大聯盟夢碎」　超哥遭求償6400萬當庭狠酸

Toyz將入獄剃平頭最後直播　哭到眼紅：保重2字這麼沉重

超哥親曝Toyz求償1億　不屑：無賴沒什麼好講

台人面試時都太謙虛！　女曝：老外不懂也說會

奴才抱小貓埋頭吸肚肚　還沒碰到...牠奶音慘叫

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【寶可夢旋風】送你去對戰

【寶可夢旋風】送你去對戰

Pokémon Ga-Olé捷拉奧拉杯挑戰賽將在東森廣場台北車站開打，APP搶先抽快速入場資格!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面