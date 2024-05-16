妹子脫內衣「乳頭處黃黃的」以為汗漬！苦主驚：這樣不正常

▲示意圖，與本文無關。（示意圖／Pixabay）

記者鄺郁庭／綜合報導

貼身的私密衣物上，常流汗、有分泌物的地方難免留下痕跡，就有女網友發現，內衣上出現淡淡的黃漬，位置卻很奇怪，「內衣奶頭位置附近都會黃黃的，是正常的嗎？那是汗還是分泌物？」不少女生見狀，也直呼感覺不正常，「去醫院看一下」、「如果你以前沒有、現在有，要不要去看看醫生？」

女網友在Dcard求助，「想請問大家，內衣奶頭位置附近都會黃黃的，是正常的嗎？那是汗還是分泌物？」她也貼出照片，拍下內衣內側，在罩杯中間的位置，不管左右側，都有一小塊淡黃褐色的圓形漬痕，在白色內衣上相當明顯。

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貼文一出，就有女網友不以為意，表示自己也會，「應該是分泌物，我會定期照乳房超音波，之前問醫生說是正常的」、「我也會欸！覺得是流汗？洗了也洗不乾淨。」

不過，多數女生馬上紛紛搖頭，「我乳頭完全沒分泌物，這樣不正常吧？」「我之前也有這樣，後來愈來愈癢，也會一直流汁。去看皮膚科，他說是濕疹」、「建議去看看乳房外科，看看是否有纖維囊腫，曾經這樣過」、「建議就醫檢查喔！像我是泌乳激素影響」、「我之前乳頭上長濕疹會流組織液，你可能可以觀察一下有沒有長濕疹。」

就有女孩也驚呆，「我也會欸！我以為奶頭比較油（？）」、「我這幾個月開始也會，原來不正常嗎」、「我以前也沒有，最近開始有了」、「我也有這樣的情況，看了留言，原來這樣是不正常的嗎？」

還有苦主提醒要多注意，「我以前也會！而且是非常嚴重，整個奶頭都很癢，抓了之後變整個部分都黏黏的，超可怕，覺得自己壞掉。後來也是長期擦藥才好的，已經很多年都沒復發，原PO還是去看看醫生避免更嚴重」、「我朋友之前主要是因為內衣沒曬乾內襯發霉，結果導致異位性皮膚，他的內內爛到乳腺都快要可以看到。」