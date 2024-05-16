快訊／高雄路面突隆起破裂！騎士行經慘摔釀3車追撞　警封鎖警戒

▲高雄路面突隆起破裂，1名騎士行經慘摔地送醫。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄前鎮中華五路一處路段今（16）日路面突然隆起破裂，造成一名騎士行經時慘摔倒地，後方2騎士閃避不及追撞，手腳擦挫傷、意識清楚送醫。警消獲報後趕往現場，先將破裂路面周邊封鎖警戒，並進行交通管制。至於路面破裂原因，尚待高雄市工務局進一步釐清。

前鎮分局今早獲報前鎮區中華五路與中華五路528巷口有交通事故，經警方到場查處，24歲江女、48歲陳男、37歲葉女分別騎乘普重機，當時均沿中華五路慢車道南向北行駛直行，行經中華五路528巷口，因路面有裂痕致產生高低落差，第一部機車江女人車自摔，後方陳男、葉女因閃避不及追撞致肇事。

3名騎士均手腳擦挫傷，江女送阮綜合醫院，陳男、葉女現場包紮，並無酒駕情事。10時9分前鎮分局獲報前鎮區中華五路與中華五路528巷口（金鞏橋前南往北）稱該處有異味，目前經消防局人員到場檢測「無異狀」、環保局空污事件應變小組檢測無異味與氣體洩漏情形。

據了解，現場路口有道路斷裂隆起，長約1公尺、高約3公分，警方已於現場設置交通警示錐及阻絕器材，並指揮疏導交通。10時40分通報1999轉派相關單位及道路養護工程處處理，目前有消防局、環保局、前鎮分局在場處置。

▲路面破裂部分，警方先封鎖警戒。（圖／記者賴文萱翻攝）